Games with Gold: ecco i giochi di Giugno 2021

Microsoft ha ufficialmente svelato i giochi che arricchiranno l’offerta Games with Gold durante il prossimo mese di Giugno

Manca ancora qualche giorno all’arrivo del mese di Giugno, ma Microsoft non si è, come sempre, fatta cogliere impreparata, ed ha già annunciato i giochi che tra pochi giorni andranno a far parte dell’iniziativa Games with Gold. Scopriamo assieme quali titoli andranno a rimpolpare le ludoteche degli iscritti ad Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate e, soprattutto, vediamo se la qualità della proposta sarà in linea con le vostre aspettative.

Games with Gold: annunciati i giochi di Giugno 2021

Come sempre il quartetto di giochi inseriti nell’offerta prevede due titoli provenienti dal mondo Xbox One e due da quello di Xbox 360. La prima accoppiata vede la presenza di The King’s Bird e Shadows Awakening. Nel primo caso parliamo di un platform caratterizzato da uno stile sicuramente interessante e con movimenti basati sulla fisica, mentre l’altro gioco ci vedrà impersonare un demone evocato per consumare le anime degli eroi defunti.

Relativamente alle produzioni dirette a Xbox 360 (che come le precedenti potranno essere fruite in retrocompatibilità su Xbox Series X/S), abbiamo Neo Geo Battle Colosseum e Injustice: Gods Among Us, ovvero due picchiaduro 2D. Il primo è una sorta di crossover dedicato alle produzioni firmate SNK, mentre l’altro vede gli eroi dell’universo DC combattere tra di loro (qua la recensione del secondo capitolo).

Questo è l’elenco completo dei giochi, con le rispettive date di disponibilità:

The King’s Bird: disponibile dal 1 al 30 Giugno

disponibile dal 1 al 30 Giugno Shadows Awakening: disponibile dal 16 Giugno al 15 Luglio

disponibile dal 16 Giugno al 15 Luglio Neo Geo Battle Colosseum: disponibile dal 1 al 15 Giugno

disponibile dal 1 al 15 Giugno Injustice: Gods Among Us: disponibile dal 16 al 30 Giugno

Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per riscattare i titoli del mese in corso, pertanto vi invitiamo ad affrettarvi se non lo avete ancora fatto.

Siete soddisfatti di quello che Microsoft ha riservato ai suoi iscritti per il prossimo mese di Giugno? Come sempre siamo ansiosi di conoscere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere nella sezione dei commenti, qua su tuttoteK.

