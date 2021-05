Olympic Games Tokyo 2020: data d’uscita su PC e console

Tramite comunicato stampa, SEGA of America ha annunciato la data d’uscita su PC e Console di Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Videogame

Non solo Fifa, PES o NBA! Sebbene gli sport più seguiti, specialmente dagli italiani, siano effettivamente sempre gli stessi, anche i Giochi Olimpici sanno regalare emozioni incredibili. E proprio per celebrare i Giochi Olimpici di quest’estate, SEGA of America, tramite comunicato stampa, ha annunciato Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Videogame, che sarà lanciato in tutto il mondo il prossimo 22 giugno su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC (tramite Steam) e Google Stadia. A partire dal potente avatar creator per arrivare ai 18 eventi olimpici disponibili, potrete giocare in locale e online fino ad 8 giocatori e godervi la possibilità di perseguire i vostri sogni olimpionici (videoludici).

Gli eventi olimpici che saranno disponibili sono: 100m, 4x100m staffetta, 110 ostacoli, lancio del martello, salto in lungo, baseball, basket, beach volley, BMX, boxe, judo, rugby, calcio, 100m stile libero, 200m misti, arrampicata, tennis, ping pong. Saranno disponibili, per la creazione del vostro avatar, ben 100 diverse opzioni di guardaroba tra cui scegliere, dai tradizionali kit country ad abiti più fantasiosi. Con l’occasione, SEGA of America ha anche rilasciato un trailer per l’annuncio di Olympic Games Tokyo 2020, che potete trovare qua sotto.

Ian Curran, Presidente & COO di SEGA of America, ha affermato in merito:

I Giochi Olimpici sono un simbolo di condivisione, sportività e competizione per atleti e fan di tutto il mondo. Tokyo 2020 canalizza questo spirito positivo in un’esperienza divertente in stile arcade per far giocare amici e parenti insieme mentre aspettiamo con impazienza l’inizio dei Giochi Olimpici di quest’estate. Ian Curran

Avete visto il trailer di presentazione, con tanto di data d'uscita, di Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Videogame?