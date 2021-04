Games with Gold: ecco i titoli di maggio!

Microsoft ha appena annunciata la lista dei Games with Gold del mese di Maggio. Scopriamola insieme in questa nostra news

Maggio non è ancora iniziato ma, come di consueto, la casa di Redmond si porta avanti col lavoro alzando di botto il sipario sui Games with Gold che gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare gratis a partire dal prossimo mese. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Games with Gold: preparatevi a “sperimentare” con i nuovi titoli inclusi negli abbonamenti Microsoft a maggio!

Il quartetto di nuovi titoli di Games with Gold del mese di maggio si apre con due giochi Xbox One, che possono girare su Xbox Series X in modalità retrocompatibile. Ovviamente ci riferiamo a Armello e Dungeons III. Per la cronaca, qualora i titoli vi suonassero nuovi, il primo consiste in una sorta di mix tra un gioco da tavolo, un gioco di carte collezionabili e un RPG vecchio stampo. Per quanto riguarda Dungeons III, invece, il titolo è basato sull’esplorazione di vari dungeon che vengono creati in modo procedurale. Si tratta indubbiamente di due titoli particolarmente indicati per chi cerca qualcosa di insolito e “sperimentale”. Gli altri due titoli che completano l’offerta vengono direttamente dai gloriosi tempi di Xbox 360: LEGO Batman The Videogame e Tropico 4. Potrete giocarli su qualsiasi console Microsoft. Di seguito vi proponiamo l’elenco dei titoli con le date di disponibilità.

Games with Gold maggio 2021

Armello : disponibile dal 1° al 31 maggio

: disponibile dal 1° al 31 maggio Dungeons 3 : disponibile dal 16 maggio al 15 giugno

: disponibile dal 16 maggio al 15 giugno LEGO Batman The Videogame : disponibile dal 1° al 15 maggio

: disponibile dal 1° al 15 maggio Tropico 4: disponibile dal 16 al 31 maggio

Qui in alto potete dare un’occhiata al trailer di presentazione dell’offerta videoludica del prossimo mese. Inoltre, non dimenticate che avete ancora qualche giorno di tempo per portarvi a casa parte dei Games with Gold gratis del mese in corso: Vikings Wolves of Midgard e Hard Corps Uprising. Questi ultimi saranno disponibili fino al 30 aprile e non dimenticate neanche l’altro titolo gratis Truck Racing Championship. Avete sentito che Xbox Live Gold, non sarà più necessario per giocare i titoli free-to-play? Inoltre, secondo alcuni rumori Microsoft starebbe anche spingendo per includere Ubisoft Plus in Xbox Game Pass.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un'occhiata allo store di Instant-Gaming.com.