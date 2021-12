Forza Horizon 5: annunciata la Season 2 e nuove auto

Playground Games ha presentato oggi le Season 2 e 3 di Forza Horizon 5, nel gioco debutteranno a breve nuove interessanti auto

La Season 2 dell’apprezzatissimo Forza Horizon 5 inizierà giovedì 9 dicembre e durerà quattro settimane – una settimana ciascuna per l’estate, l’autunno, l’inverno e la primavera – dopodiché inizierà la stagione 3, per l’occasione sono state anche rivelate alcune nuove auto decisamente interessanti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Forza Horizon 5: tutte le novità e le auto della Season 2 e 3

Le nuove auto di Forza Horizon 5 introdotte con la Season 2 includono un certo numero di vetture Lamborghini e Ferrari, così come un trio di nuove Jaguar (queste ultime debutteranno però nella Season 3). La seconda stagione del titolo racing, inoltre, vedrà anche il ritorno della Peel P50, l’auto da 4 CV comicamente piccola che era una delle preferite dai fan in Forza Horizon 4.

L’elenco completo delle auto, che è stato rivelato durante uno streaming di un’ora sul canale YouTube ufficiale del gioco, è il seguente:

FORZA HORIZON 5 – SEASON 2

Lamborghini Espada S3

Ferrari J50

Ferrari Monza SP2

Lamborghini Huracán EVO

Lamborghini Aventador J

Ferrari 599 GTO

Maserati 8CTF

Lamborghini Aventador SVJ

Ferrari 575M Maranello

Lamborghini Galardo LP 570-4 Spyder Performante

Peel P50

Peel Trident

FORZA HORIZON 5 – SEASON 3

Audi TT RS

Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

Jaguar XJ13

Donkervoort D8 GTO

Toyota Celica SSI

Ford Mustang Mach 1

Jaguar XK RS GT

Opel Lotus Carlton

Jaguar XJ220 S TWR

Ferrari FXX-K Evo

Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

Zenvo TS1

Forza Horizon 5 ha goduto del più grande lancio nella storia di Xbox, ha affermato Microsoft, con oltre 10 milioni di giocatori nella prima settimana. La notizia è stata annunciata a novembre sull’account Twitter ufficiale di Forza Horizon, che ha riportato: “Grazie agli oltre 10 milioni di fan di Forza Horizon 5 per la più grande prima settimana nella storia di Xbox e Xbox Game Pass di sempre. GG!”

La cifra è più di cinque volte superiore a quella del suo predecessore, Forza Horizon 4, che è stato lanciato anche su Game Pass e ha raggiunto i 2 milioni di giocatori nella prima settimana.

L’annuncio ha seguito l’affermazione del boss di Xbox Phil Spencer secondo cui Forza Horizon 5 aveva goduto del “più grande lancio di sempre” di Xbox Game Studios con 4,5 milioni di giocatori già coinvolti.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.