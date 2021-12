FLSUN Q5 Delta: la stampante 3D in sconto su TOMTOP

Natale sta arrivando e se avete intenzione di regalare una stampante 3D, la FLSUN Q5 Delta può esser acquistata in sconto su TOMTOP

Le stampanti 3D si sono ricavate sempre più un pezzo di mercato non indifferente negli ultimi anni. Partite principalmente come macchinari destinati all’industria per la produzione di parti di ricambio, hanno trovato ampio utilizzo anche in ambito medico e sono pian piano entrate anche nelle nostre case. L’utilizzo è diventato sempre più user friendly, permettendo a chiunque di poter stampare piccoli oggetti per l’uso quotidiano. Oggi andremo a vedere la FLSUN Q5 Delta che potrebbe rivelarsi un buon regalo di Natale per voi o qualche vostro amico.

Ecco lo sconto di TOMTOP sulla stampante 3D FLSUN Q5 Delta

Questa stampante è dotata di scheda madre a 32 bit, un nuovo controller e un programma di aggiornamento, con modulo MOS indipendente che lo rende più stabile e durevole nel tempo. Il tutto si trasforma in un’alta velocità di stampa che perdura nel tempo anche dopo svariati utilizzi. Rivela automaticamente 27 punti per un livellamento migliore, supporta la regolazione in tempo reale e la compensazione, anch’essa in tempo reale, dell’altezza dell’ugello.

È inoltre dotata di un’impostazione di ripresa della stampa nel caso in cui quest’ultima non venisse portata a termine. Se per esempio dovesse saltare per qualche motivo la corrente, quando quest’ultima sarà ripristinata, la stampa riprenderà esattamente da quel punto. Ciò ci permetterà di risparmiare del tempo prezioso e non ci farà vivere nel terrore degli sbalzi di tensione. La stampante è dotata di un comodo display touchscreen full color con una nuova interfaccia utente.

Grazie al driver silenzioso TMC2208 sarà inoltre più silenziosa di altre sue concorrenti, evitando quindi qualsiasi rumore molesto. L’estrusore supporta filamenti flessibili. Quando questi vengono estrusi risultano inoltre più uniformi rispetto a quelli di altre stampanti 3D. Supporta vari filamenti di stampa con diametro 1,75 mm come ad esempio ABS, PLA e FIANCHI. Il diametro di 200 mm permette stampe di grandi dimensioni con altezza massima di 200 mm.

La stampante 3D FLSUN Q5 Delta può essere usata in qualsiasi ambito (giocattoli, architettura, mobili, istruzione, medicina, …) e può essere acquistata su TOMTOP, grazie allo sconto in atto, al prezzo finale di 178,99 € IVA inclusa direttamente dal magazzino tedesco. L’offerta, accessibile cliccando qui, sarà valida per altri 24 giorni e 4 ore dal momento della stesura dell’articolo. Insomma, un buon regalo per chiunque sia un amante di questi dispositivi. Voi cosa ne pensate di questo sconto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!