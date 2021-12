Sony: il colosso è al lavoro su un “rivale” di Xbox Game Pass per PlayStation?

Voci insistenti e piuttosto affidabili sostengono che Sony sta progettando un servizio ispirato a Xbox Game Pass per PlayStation. Ecco tutto al riguardo

Secondo un nuovo rapporto, Sony starebbe lavorando a un servizio sulla scia di Xbox Game Pass per PlayStation. Bloomberg afferma che fonti che hanno familiarità con i piani alti di Sony hanno condiviso i dettagli di un nuovo servizio con il nome in codice “Spartacus” che prevede che i proprietari di PlayStation possono pagare un canone mensile per l’accesso a una libreria di giochi moderni e classici. Insomma nulla di troppo differente dal servizio offerto dalla casa di Redmond. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ecco i tre “livelli” del presunto servizio concorrente di Xbox Game Pass studiato da Sony

I documenti sul progetto in stile Game Pass per PlayStation studiato da Sony hanno rivelato tre “livelli” per il servizio imminente. Il primo include gli stessi vantaggi di PlayStation Plus, che è necessario per i giochi online e include alcuni giochi gratuiti ogni mese. Un livello superiore offre l’accesso al catalogo di giochi come Game Pass e un terzo livello include demo estese, streaming di giochi e accesso a una libreria più ampia che include giochi per PS1, PS2, PS3 e PSP.

Dato che la retrocompatibilità è stata una richiesta popolare da parte dei possessori di PlayStation, l’utilizzo di un nuovo servizio per introdurre i vecchi giochi nella libreria potrebbe essere una mossa allettante.

Il nuovo servizio dovrebbe essere lanciato nella primavera del 2022 e unirà i due servizi in abbonamento esistenti di Sony, PlayStation Plus e PlayStation Now e un servizio cloud che consente agli utenti di riprodurre in streaming i giochi direttamente sulle loro console. Secondo Bloomberg, il nome PlayStation Plus rimarrà, ma PlayStation Now sarà gradualmente eliminato come marchio.

Nonostante abbia battuto concorrenti come Stadia sul mercato, PlayStation Now non è riuscito a prendere piede come servizio di abbonamento PlayStation principale, sebbene la società abbia recentemente adottato misure per aggiungere titoli importanti come God of War e The Last of Us 2.

È pressoché palese il motivo che spinge Sony a voler proporre un servizio simile a Game Pass. Il servizio di abbonamento di Xbox è stato un enorme successo per Microsoft e vanta oltre 18 milioni di abbonati a partire da gennaio 2021.

Oltre all’accesso a una libreria di giochi, Xbox Game Pass offre agli utenti anche l’accesso dal primo giorno a giochi Xbox proprietari come Forza Horizon 5 e Halo Infinite. Per di più, anche titoli futuri di primo piano come Starfield di Bethesda stanno arrivando sul servizio in questione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.