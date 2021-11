Halo Infinite, Phil Spencer sui motivi del posticipo del gioco: “avremmo dovuto essere più onesti con noi stessi”

In un’intervista Phil Spencer ha rilasciato dichiarazioni a cuore aperto sul rinvio di Halo Infinite e su cosa ha sbagliato 343 Industries

Il numero uno della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha parlato recentemente del posticipo di Halo Infinite. L’imminente nuovo capitolo della nota saga FPS, sviluppato da 343 Industries, è stato annunciato in uscita insieme a Xbox Series X e S lo scorso Natale, come forse ricorderete. Ma un reveal disastroso a luglio dello scorso anno è stato seguito ad agosto dall’annuncio che il gioco sarebbe stato posticipato al 2021. Ora, il titolo, debutterà con oltre un anno di ritardo, l’8 dicembre. Vediamo le dichiarazioni di Spencer al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Phil Spencer: “con Halo Infinite abbiamo procrastinato l’annuncio del rinvio per speranza…”

Phil Spencer, ha parlato del posticipo di Halo Infinite a cuore aperto, con la franchezza che caratterizza da sempre la sua comunicazione: “Non mi piace come l’abbiamo fatto”, ha ammesso in un’intervista a GQ. “Non mi piace che abbiamo mostrato il gioco, ne abbiamo parlato per il lancio delle console e poi nel giro di un mese l’abbiamo posticipato”.

Il ritardo di Halo Infinite ha lasciato Xbox Series X e S con una gamma di giochi di lancio gravemente priva di nuovi titoli first party di peso, in grado di spostare gli equilibri. Al contrario, il lancio di PlayStation 5 è stata accompagnato da una serie di nuovi giochi di Sony, tra cui il remaster di Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales e Sackboy A Big Adventure.

“Avremmo dovuto saperlo prima ed essere semplicemente onesti con noi stessi”, ha continuato Spencer. “Non volevamo ingannare nessuno, abbiamo aspettato prima dell’annuncio del posticipo solo per… speranza. E non credo che la speranza sia una grande strategia di sviluppo”.

Microsoft ha ovviamente rilasciato nuovi giochi first party nell’anno successivo al rilascio di Xbox Series X e S, come i due apprezzatissimi Microsoft Flight Simulator e Forza Horizon 5. Guardando al futuro, Microsoft Game Studios ha una serie di titoli di richiamo in fase di sviluppo, The Outer Worlds 2 di Obsidian, State of Decay di Undead Labs e l’imminente produzione di Bethesda, tra cui Starfield e la “bomba” The Elder Scrolls 6 (di cui si sa però ben poco). Per quanto riguarda Halo Infinite, sembra che il ritardo abbia fatto bene al gioco, e in particolare al comparto multiplayer.

