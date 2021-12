Ori: i ragazzi di Moon Studios aprono al multipiattaforma “senza Xbox”

Il volto adorabile degli indie su Xbox diventa multipiattaforma: Moon Studios pubblicherà su tutte le console i prossimi capitoli di Ori

Dopo l’arrivo su Nintendo Switch sia di Ori and the Blind Forest che del seguito, era solo una questione di tempo prima che l’approccio di Moon Studios passasse del tutto al formato multipiattaforma. Il publisher del prossimo titolo sarà infatti Private Division, e l’amministratore delegato Thomas Mahler (direttore dei primi due giochi) ha spiegato il motivo di questa scelta. Il capo di Xbox, il sempre gioviale Phil Spencer, ha dichiarato che mantenere il controllo di Bungie come studio di prime parti sarebbe stato possibile, ma su ResetEra Mahler ha smentito questa dichiarazione.

Ori e tesori ovunque, grazie all’approccio multipiattaforma di Moon Studios

L’amministratore di Moon Studios asserisce infatti che, proprio come Bungie, anche gli autori di Ori vorrebbero che il prossimo capitolo della propria creazione fosse fruibile come multipiattaforma e che se Xbox avesse il controllo sia del team che dell’IP questo non sarebbe possibile. Quanto dice Thomas Mahler mette sotto una nuova luce anche la scelta di portare proprio quel gioco su una nuova console, criticando al contempo il sensazionalismo dei patiti delle “console wars”.

“Capisco Bungie, anche per questo ho voluto andare con Private Division e non con Microsoft. Non sapete in quanti ci dicono che amano Ori ma odiano di non poterci giocare su PlayStation, e il motivo è che è stata Microsoft a finanziarlo. Ci hanno permesso di portarlo su Switch solo perché si tratta di un gioco abbastanza piccolo da prevenire casi mediatici. Vogliamo che tutti possano giocare al prossimo per quanto è ambizioso, in modo tale da portare ovunque la nostra visione senza dover dire a nessuno ‘vi va di sfiga, perché così vanno gli affari’. Ai giocatori non interessano gli affari, vogliono solo giocare ed essere felici e le cinta murarie piacciono solo ai fanatici che vogliono vedere qualcuno perdere e altri vincere.”

L’esclusività di “sta ceppa”

Infine, Mahler ha voluto criticare l’esclusività come modello di business.

“Vorrei solo che Microsoft avesse il fegato di seguire la loro visione. Portare i loro giochi su tutte le piattaforme, senza lasciare nessuno indietro. Il tredicenne i cui genitori possono permettersi di avere una sola console per il proprio figlio non potrà ora crescere con Halo perché secondo Microsoft ha più senso lasciare fuori i giocatori PlayStation. Come può questo dare beneficio a chiunque che non sia parte di Microsoft? Certo, venderà anche più Xbox, ma a discapito di milioni di potenziali nuovi fan.”

Moon Studios sta ora lavorando a un gioco di ruolo d’azione per le console attuali. I dettagli per ora latitano, ma le muse che ispirano il nuovo progetto sembrano essere The Legend of Zelda, Diablo e Dark Souls, tra gli altri. Staremo a vedere.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle parole di Thomas Mahler? Discutetene pacatamente qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.