Fortnite: l’ultimo aggiornamento su Switch migliora la risoluzione e le prestazioni generali

Fortnite, reduce di un importante aggiornamento, ora gira decisamente meglio su Nintendo Switch. Vediamo i dettagli dell’update

Fortnite sta entrando nella sesta stagione del suo secondo capitolo ed è diventato una sorta di melting pot culturale che, probabilmente, alla fine riuscirà a convogliare in sé tutte le principali IP di ogni software house esistente, o almeno si avvicinerà molto a questo risultato (e la community videoludica, come dimostrato dalla solita affluenza sui server del battle royale, ringrazia).

Il titolo blockbuster di Epic Games può essere giocato praticamente ovunque grazie alla versione Android. Di recente, ad ogni modo, anche l’ultima console di casa Nintendo, Switch ha visto l’approdo di Fortnite e l’aggiornamento uscito nelle ultime ore migliora decisamente le prestazioni del gioco in questione, inclusa la risoluzione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fortnite: ecco i dettagli sulle nuove prestazioni del titolo grazie all’aggiornamento su Switch

A causa di una scarsa ottimizzazione del titolo, Fortnite su Nintendo Switch non ha mai brillato eccessivamente, l’ultimo aggiornamento, tuttavia, migliora di molto le cose (anche sul piano della risoluzione).

Come spiegato da Epic Games, l’ultimo aggiornamento dà effettivamente una spinta alla versione Switch del titolo. La risoluzione va da 1000 × 560 a 1390 × 780 per la modalità portatile e per la versione dock da 1170 × 660 a 1560 × 880, rispettivamente. Si tratta di un aumento di circa il 38% del numero di pixel per la modalità portatile. Ridotte, inoltre, le dimensioni del gioco di circa 140 MB e si dice anche che tutto giri ora con un framerate più stabile.

Fortnite è disponibile su tutte le principali piattaforme, ad eccezione dei prodotti basati su Apple / iOS. L’aggiornamento per Switch descritto sopra è già disponibile.

