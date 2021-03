Offerte Samsung: i top di gamma in promozione

Nuove offerte per gli smartphone di casa Samsung, con voucher di sconto per i modelli S21 5G, S21 5G+ ed Ultra. Vediamo insieme il tutto

Proseguono le eccezionali promozioni di Samsung dedicate alla serie Galaxy S21: da mercoledì 31 marzo a lunedì 5 aprile sarà possibile acquistare i nuovi smartphone top di gamma sul sito ufficiale Samsung e presso i punti vendita aderenti beneficiando di uno sconto fino a 150€.

Offerte Samsung: come beneficiare dello sconto

Per riscattare l’offerta sarà necessario accedere all’app Samsung Members o recarsi presso i punti vendita aderenti o andare su Samsung shop online, i clienti potranno utilizzare il codice unico “GALAXYS21” per ottenere immediatamente un voucher sconto del seguente valore:

100€ per l’acquisto di Samsung Galaxy S21 5G e Samsung Galaxy S21+ 5G

per l’acquisto di e 150€ per l’acquisto di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Maggiori dettagli disponibili al seguente link. Di seguito, le schede tecniche dei dispositivi attualmente in sconto.

Scheda tecnica Galaxy S21

Display: AMOLED da 6,2″ FHD+, Gorilla Glass Victus

AMOLED da 6,2″ FHD+, Gorilla Glass Victus SoC: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core; GPU Adreno 660

Qualcomm Snapdragon 888, octa-core; GPU Adreno 660 Memoria: 8GB RAM, 128/256GB; non espandibile

8GB RAM, 128/256GB; non espandibile Fotocamere posteriori : 12MP principale, apertura f/1.8 64MP teleobiettivo, apertura f/2.0 12MP grandangolare, apertura f/2.2

: Fotocamera anteriore : 10MP, apertura f/2.2

: 10MP, apertura f/2.2 Sensori: lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4000 mAh, ricarica rapida da 25W

4000 mAh, ricarica rapida da 25W Altro: Dual SIM, NFC

Dual SIM, NFC Colorazioni: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink

Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink Dimensioni e peso : 151.7 x 71.2 x 7.9 (LxAxP); 169g

: 151.7 x 71.2 x 7.9 (LxAxP); 169g Sistema operativo: OneUI 3.1, basato su Android 11

Scheda tecnica Galaxy S21 Ultra

Display: AMOLED da 6,8″ FHD+, Gorilla Glass Victus

AMOLED da 6,8″ FHD+, Gorilla Glass Victus SoC: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core; GPU Adreno 660

Qualcomm Snapdragon 888, octa-core; GPU Adreno 660 Memoria: 12/16GB RAM, 128/256/512GB; non espandibile

12/16GB RAM, 128/256/512GB; non espandibile Fotocamere posteriori : 108MP principale, apertura f/1.8 10MP teleobiettivo periscopico, apertura f/4,9 10MP teleobiettivo, apertura f/2.4 12MP grandangolare, apertura f/2.2

: Fotocamera anteriore : 40MP, apertura f/2.2

: 40MP, apertura f/2.2 Sensori: lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 5000 mAh, ricarica rapida da 25W

5000 mAh, ricarica rapida da 25W Altro: Dual SIM, NFC

Dual SIM, NFC Colorazioni: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink

Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink Dimensioni e peso : 165.1 x 75.6 x 8.9 (LxAxP); 227g

: 165.1 x 75.6 x 8.9 (LxAxP); 227g Sistema operativo: OneUI 3.1, basato su Android 11

Acquisterete i dispositivi di casa Samsung in offerta? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.