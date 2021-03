Genshin Impact: in arrivo la versione ottimizzata per PS5

Tramite un tweet sul profilo ufficiale PlayStation è stata annunciata la versione ottimizzata per PS5 di Genshin Impact, scopriamo tutti i dettagli e quando arriverà

Genshin Impact è stato uno dei titoli più interessanti del 2020. Lanciato nella seconda metà dello scorso anno è riuscito, col suo stile assolutamente particolare e caratteristico a catturare milioni di videogiocatori, andando a creare una community decisamente solida. Community che, seguendo anche le vicende delle nuove console next gen, sperava intensamente in una versione ottimizzata di Genshin Impact per console di nuova generazione; Sony non si è fatta pregare troppo, una versione ottimizzata per PS5 infatti arriverà a breve.

Genshin Impact: la versione PS5 in arrivo nel corso della primavera

La versione PS5 di Genshin Impact, dunque, arriverà nel corso di questa stessa primavera 2021. Si tratterà di una versione che andrà a plasmarsi perfettamente a quello che è l’hardware della nuova console di casa Sony. Risoluzione in 4K, maggiore qualità generale del prodotto, caricamenti rapidi sfruttando l’SSD della macchina e, soprattutto (e permetteteci di dire che ci fa molto piacere) implementazioni con il DualSense. Il gioco, dunque, presenterà un adattamento a quello che è il particolare controller della next gen nipponica.

Genshin Impact comes to PlayStation 5 with enhanced visuals, fast loading, and DualSense controller support. Face (and wield) the elements of Teyvat this Spring. pic.twitter.com/y9QQGID8Js — PlayStation (@PlayStation) March 31, 2021

miHoYo Games, inoltre, parlando proprio di questa versione ha sottolineato l’importanza e facilità con cui le potenzialità hardware (e non solo) di PlayStation 5 si sposino perfettamente con quello che è il concept e con quella che è la struttura squisitamente ludica della propria creatura, Genshin Impact. Se volete sapere che cosa ne pensiamo vi invitiamo a leggere questo nostro particolare articolo proprio sul titolo realizzato dal team cinese.

