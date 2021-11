Final Fantasy VII: The First Soldier, rivelata data d’uscita e la video opening

Nelle ultime ore Square Enix ha finalmente confermato la data d’uscita di Final Fantasy VII: The First Soldier, primo battle royale del capitolo

Final Fantasy VII è da sempre un gioco icona della celeberrima serie fantasy, ed ha subito numerosi espansioni e spin-off sia gli anni passati che in quest’ultimo periodo. Oltre a questi, c’è anche Final Fantasy VII: The First Soldier, il primo titolo multiplayer dedicato al settimo episodio, introdotto al pubblico durante lo State of Play di Playstation nello scorso mese di febbraio e con data d’uscita prevista finora per il 2021. Final Fantasy VII: The First Soldier è un titolo ad accesso gratuito ed in stile battle royale, ambientato trent’anni prima di tutti gli avvenimenti che si presenteranno nel gioco originale.

La data d’uscita di Final Fantasy VII: The First Soldier

Dopo la sua comparsa all’evento di Square Enix durante il Tokyo Games Show 2021, nel mese di ottobre è stata data la possibilità di pre-registrarsi all’accesso di Final Fantasy VII: The First Soldier, mentre non era ancora stata fornita una precisa indicazione riguardo il giorno in cui sarebbe stato lanciato, se non confermando solo l’uscita per novembre. Tuttavia, in queste ultime ore, Square ha pubblicato la video opening del gioco, svelandone anche il giorno in cui uscirà.

Ricordiamo che è ancora possibile pre-registrarsi: facendo ciò ogni utente registrato riceverà in regalo dei contenuti in-game a seconda della milestone raggiunta, come delle uova di Chocobo, delle Skin della Shinra e molto altro. Il gioco potrà racchiudere nelle sue partite massimo 75 giocatori, che combatteranno tra loro fino all’ultimo giocatore rimasto, utilizzando varie tipologie di armi che vanno dalle pistole, al corpo a corpo e alla magia, aggiungendo anche la possibilità di evocare delle creature come Ifrit e Bahamut. Final Fantasy VII: sarà disponibile a partire dal 17 novembre, sui sistemi Android ed iOS.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati riguardo le recenti notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming se siete interessati a trovare giochi a prezzi scontati.