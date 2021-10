Tokyo Game Show 2021: dettagli e data di lancio di Final Fantasy VII The First Soldier

Romura ed Ichikawa al Tokyo Game Show 2021 rivelano dettagli e possibile data di lancio del nuovo battle royale basato su Final Fantasy VII, chiamato The First Soldier

In una speciale diretta streaming dal Tokyo Game Show 2021 di domenica, i producer Nomura e Ichikawa hanno parlato di Final Fantasy VII: The First Soldier, discutendo anche sul possibile periodo in cui avverrà la data di lancio del gioco prodotto da Square Enix. Annunciato a febbraio, in occasione dello State of Play di PS5, il gioco ha tenuto una closed-beta questa estate, ricevendo vari feedback tra i quali il supporto del controller risultava il più richiesto. Inoltre, Ichikawa afferma che molti fan desiderano poterlo giocare su console o PC, ma dice che per adesso non sono previsti alcuni porting su piattaforme alternative ad iOS e Android.

Nuove informazioni e data di lancio di Final Fantasy VII: The First Soldier svelati al Tokyo Game show 2021

Ulteriori miglioramenti riguardano una rivisitazione del tutorial, in modo che possa accogliere anche i fan nuovi al genere battle royale e ad imparare al meglio i comandi di gioco, attraverso una nuova mappa nella quale allenarsi nel combattimento. Il sistema di scambio di “pezzi” è stato espanso, ed ora i giocatori potranno raccogliere i “pezzi” da scatole segrete o sconfiggendo mostri, per poi barattarli con degli oggetti. Questi oggetti cambieranno a seconda della stagione. Nel gioco ci saranno partite standard e classificate: ogni settimo rank raggiunto il giocatore riceverà delle ricompense, e chi si troverà in cima alla fine della stagione riceverà un nome in codice speciale, che dimostri le proprie gesta sul campo.

Il retroscena del titolo sarà senz’altro familiare per chi ha giocato Final Fantasy VII: l’ambientazione è infatti all’interno di una simulazione in realtà virtuale, utilizzata dai candidati a SOLDIER della Shinra. Nello stream è stata introdotta anche la classe NINJA, che fornisce ai giocatori un largo shuriken, attacchi corpo a corpo ed armi a distanza, oltre che all’abilità di rendersi invisibili per breve tempo ed il teletrasporto. Si potranno utilizzare vari veicoli, tra cui anche i chocobo, e danneggiare i nemici con essi. I giocatori potranno salire di livello ed ottenere esperienza combattendo i mostri, e per quanto riguarda invece le evocazioni, esse avranno vari comportamenti in base alla tipologia. Sempre nel Tokyo Game Show 2021 è stato annunciato che la preregistrazione per Final Fantasy VII: The First Soldier inizierà ad ottobre, mentre la data di lancio è prevista per novembre.

Rimanete sul nostro sito tuttoteK per nuovi aggiornamenti, e controllate lo store Instant Gaming per giochi a buon prezzo!