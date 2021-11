Marvel: in arrivo un nuovo titolo basato su brand storici

A poca distanza dall’annuncio di un gioco su Wolverine, ecco ulteriori rumor su un nuovo titolo targato Marvel. Andiamo a vedere i dettagli

A seguito dei recenti rumor riguardanti il coinvolgimento di Amy Hennig nello sviluppo di un nuovo titolo Marvel, ecco altri indizi che vanno a consolidare la prospettiva di un macro universo videoludico della Casa delle Idee. In particolare, stando a quanto lasciato intendere da Kevin Smith, la chat del podcast Fatman Beyond avrebbe indovinato addirittura il titolo esatto. Premettiamo dunque che si tratta di mere speculazioni date le fasi preliminari di sviluppo e che dovremo attendere ulteriori dettagli per avere una conferma ufficiale.

Svelato il nome dell’atteso nuovo titolo Marvel?

Come anticipato, Skydance New Media ha da poco annunciato che Amy Hennig, autrice del celebre Uncharted, starebbe lavorando ad un nuovo titolo AAA action adventure basato sulle proprietà Marvel. Da lì sono partite moltissime speculazioni e l’interesse del pubblico si è subito ridestato. Recentemente, in una intervista nel podcast condotto da Kevin Smith, il co-host Marc Bernardin (scrittore di diversi fumetti Marvel e DC) ha confermato di essere a bordo del progetto assieme alla Hennig nel ruolo di scrittore.

La cosa inaspettata però, è stato l’assenso di Kevin Smith ai suggerimenti della chat in merito al nome del possibile titolo. Da quello che si può evincere dalle risposte, il futuro gioco che andrà ad espandere il macro universo dedicato al gaming di casa Marvel potrebbe essere basato sul brand di Ant-Man oppure Fantastic Four. Ricordiamo che si tratta di speculazioni. Nonostante questo, i brand sopra citati sarebbero comunque degli ottimi candidati per un gioco story-driven action-adventure. Recentemente, anche l’attrice Janina Gavankar ha confermato la sua presenza all’interno del gioco.

