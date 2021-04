Final Fantasy VII The First Soldier: primo streaming in arrivo!

Square Enix ha annunciato, nelle scorse ore, la data per il primo streaming dedicato a Final Fantasy VII: The First Soldier, in cui verranno svelate nuove informazioni anche su Intergrade

Ben sotto gli occhi di tutti è quanto Square Enix abbia deciso, nel corso degli anni passati, di riprendere in mano il franchise di Final Fantasy VII, rispolverarlo e ridargli linfa vitale. A partire da Final Fantasy VII Remake (qui la nostra recensione!), che ha avuto un successo così spropositato da creare un precipitarsi di nuovi spin off. Oltre a Intergrade, la versione next-gen del Remake, Square Enix è infatti al lavoro su Ever Crisis, un vero e proprio remake di tutta la serie originale pensato per mobile, e su The First Soldier, il primo battle royale dedicato al franchise.

Nelle scorse ore, proprio Square Enix ha annunciato il che il prossimo 7 maggio alle 13 ore italiana si terrà il primo Live Stream ufficiale dedicato a Final Fantasy VII: The First Soldier. Potrete seguirlo su Youtube completamente in giapponese, oppure si Twitch in giapponese con il commentario inglese.

Primo streaming per Final Fantasy VII: The First Soldier e nuove informazioni su Intergrade in arrivo!

Lo streaming ci consentirà di mettere le mani sulle ultime informazioni e il primo gameplay live di The First Soldier, oltre che a nuove e attesissime news su Intergrade, previste per la fine della diretta. Presenteranno l’evento Taiga Kishi (game caster) e Kasumi Ahizawa (gamer talent), con ospiti come Butter (pro gamer) e Tenkomori-O. Previsti come ospiti d’onore alcuni membri dello staff di Square Enix, come Shouichi Ishikawa (producer) e niente meno che Tetsuya Nomura (creative director), che sarà presente però solo via streaming.

Il 7 maggio si terrà quindi la prima diretta streaming dedicata a Final Fantasy VII: The First Soldier. La seguirete? Che cosa ne pensate del titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!