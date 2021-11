America Latina: teaser del film di Damiano e Fabio D’Innocenzo

A merica Latina, il teaser del film annuncia la data d’uscita del film di Damiano e Fabio D’Innocenzo, proprio alla mostra del cinema di Venezia

A diffondere il teaser trailer del film America Latina, nuovo film dei fratello Damiano e Fabio D’Innocenzo, è proprio Vision Distribution, che svela la data d’uscita effettiva del medesimo film, ossia: Giovedì, 27 gennaio del 2022.

Dopo le prime foto, la pellicola America Latina, viene presentata in concomitanza alla settantottesima Mostra internazionale del Cinema di Venezia, il terzo film prodotto dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, viene prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution in Co-Produzione con Le Pacte in collaborazione con Sky.

I fratelli durante qualche intervista hanno esordito dicendo:

America Latina: con questo film volevamo un nuovo esordio

America Latina: Cast e trama

I fratelli D’Innocenzo per il loro terzo film, hanno scelto un cast eccezionale, che vede come attori: Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini, e la grandissima partecipazione di Massimo Wertmüller.

America Latina, narra la storia di Massimo Sisti, protagonista del film, che è il titolare di uno studio dentistico che per l’appunto porta il suo nome. Massimo è un uomo assolutamente professionale, molto gentile, pacato, dolce, altruista, buono, e onesto. Avendo tutto ciò che esso potesse desiderare dalla vita, ma veramente tutto.

Massimo ha una villa immensa in una quiete cittadina, e soprattutto una bellissima famiglia che lui ama incondizionatamente, che lo accompagna nel corso della sua vita, nei giorni, nelle settimane, nei mesi e negli anni. La moglie si chiama Alessandra, e le figlie femmine sono Laura e Ilenia. Laura è la prima ed è un’adolescente, Ilenia è la secondogenita, pre-adolescente. Le tre donne Sisti, per Massimo sono tutto per lui, la sua ragione di vita più grande.

La sua felicità, la sua ricompensa ad un’esistenza vissuta nell’onestà, nella correttezza e nel rispetto più trasparente e limpido possibile. Perciò le cose non potevano andare meglio di così, finché, in una primavera, (in quella ovviamente del film), irrompe nella vita di Massimo l’imprevedibile, ovvero: Massimo in un giorno come un altro, scende in cantina e l’assurdo, nel vero senso della parola, si impossessa della sua vita.

