Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la data di uscita

Square Enix ha ufficialmente comunicato la data di uscita dei titoli facenti parte del progetto Final Fantasy Pixel Remaster, che porterà su PC, iOS e Android alcuni classici della serie

Pochi giorni fa abbiamo appreso che l’operazione Final Fantasy Pixel Remaster avrebbe preso il via in Luglio, con uscite sequenziali su PC, iOS e Android, senza però che fosse indicato un giorno preciso per il debutto. Bene, il mistero è stato finalmente svelato, dato che Square Enix ha comunicato la data di uscita ufficiale dei primi sei capitoli della popolare serie jrpg, che saranno suddivisi in due distinte tornate.

Final Fantasy Pixel Remaster: svelata la data di lancio

I giocatori della piattaforme appena indicate non dovranno fare altro che attendere il prossimo 28 Luglio per poter mettere le mani su Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 e Final Fantasy 3. Il giorno successivo, invece, sarà la volta di Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 e Final Fantasy 6. Al momento non ci sono notizie in merito all’arrivo dei titoli anche in versione console, pertanto non ci resta altro da fare che attendere eventuali sviluppi in tale direzione, che ovviamente non mancheremo di documentarvi.

Il prezzo di ciascuno dei giochi è fissato a 11,99 Dollari ciascuno (che presumibilmente si tramuteranno in altrettanti Euro), ma per tutti coloro che li preordineranno è previsto uno sconto del 20%, che porta il prezzo a 9,59 Dollari a titolo. Sarà possibile anche acquistare l’intera collection, con uno sconto del 22% rispetto all’acquisto singolo di ciascun capitolo, per un esborso fissato a 74,82 Dollari. I preorder hanno come bonus aggiuntivo la soundtrack ed i wallpaper di ciascun gioco.

Ciascuna delle produzioni in questione vanterà un comparto grafico e sonoro rinnovato, e per quanto concerne il restyling del character design, ad occuparsene è stato Kazuko Shibuya, artista delle release originali attualmente impegnato proprio sulla serie Pixel Remaster. A supervisionare i lavori relativi alla colonna sonora, invece, è stato il leggendario Nobuo Uematsu, l’autore delle partiture originali.

