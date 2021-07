Il campo delle letture per bambini, comprese le fiabe e le favole, sta diventando sempre più ricco. Ecco una lista delle migliori case editrici per bambini secondo il nostro parere

Una ricerca dell’università di Padova ha evidenziato come su seimila uomini nati in nove paesi europei si è verificato un maggiore successo lavorativo in quelli che, nella loro infanzia, avevano letto molto.

Abbiamo già affrontato l’importanza della lettura ma andiamo adesso a vedere quali sono i nostri consigli sulle case editrici per bambini.

Lista delle case editrici |Case editrici per bambini: i migliori editori

Siccome le realtà editoriali, soprattutto negli ultimi anni, hanno iniziato ad espandersi sempre più e ad addentrarsi nel mondo dell’infanzia quelle che elencheremo qui sono solo le più conosciute o apprezzate:

Albe Edizioni:

Casa editrice relativamente giovane perché fondata nel 2017. Nasce con l’obiettivo di regalare nuove storie ai bambini e non deluderli. Gli editori sono esperti in materia a causa di esperienze pregresse ed ogni testo è arricchito da illustrazioni.

Ape Junior:

Fondata nel 1999 é specializzata nei libri cartonati per l’etá prescolare. Nel 2005 entra nel gruppo GeMS.

Babalibri:

Offre ai bambini italiani una letteratura straniera. È nata nel 1999 in collaborazione con una casa editrice francese e nel corso degli anni ha ottenuto vari premi e riconoscimenti tra cui il premio Andersen.

Clavis Editore Gruppo il Castello:

Nato nel 1948, il Gruppo il Castello è una realtà da tanto ormai. Sono nati, negli anni, diversi rami tra cui Clavis Edizioni che si dedica alla fascia 0-30 mesi.

De Agostini:

Molto nota e propone libri di divulgazione scientifica quindi ottimi educativamente parlando. È tra le più importanti case editrici per bambini ma, per i più grandi, propone anche una collana narrativa.

Feltrinelli Kids:

Questa la conoscerete sicuramente, essendo molto conosciuta. Offre una vasta scelta di titoli e generi. Ce n’è per tutti!

Giunti Kids:

Questa è per i più piccoli che non sanno leggere e scrivere ma amano le storie della buonanotte e le filastrocche. Sono tante le proposte e non resta che scoprirle.

Per ora i nostri consigli finiscono qui, mi raccomando però, continuate a leggere ai piccoli e, se siete grandi, continuate a leggere per voi. Spero che questa piccola lista abbia aiutato in qualche modo.

Buona lettura!