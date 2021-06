Final Fantasy Pixel Remaster: i capitoli usciranno in estate

L’ultima fantasia nel non ultimo mese d’estate: ecco cosa si è lasciata sfuggire Square-Enix sull’uscita di Final Fantasy Pixel Remaster

Che sia o meno per la bizzarra scelta di saltare le console dedicate, non c’è dubbio sul fermento che circonda Final Fantasy Pixel Remaster: quel che si sa, sebbene prematuramente, è che le riedizioni arriveranno in estate. I giochi usciranno scaglionati, in una veste grafica inedita per mano di Kazuko Shibuya, pixel artist di sempre per la saga. Il risultato porterà sulle piattaforme finora confermate Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI in una veste tutta nuova. Potremo vedere il risultato finale in meno tempo di quello che ci saremmo aspettati.

L’uscita in un giorno d’estate di Final Fantasy Pixel Remaster

Abbiamo parlato dell’estate, ma non abbiamo specificato quando di preciso vedremo Final Fantasy Pixel Remaster. L’uscita, nel video caricato erroneamente da Square-Enix prima della rimozione, è prevista per il mese di luglio. Il video in questione era uno sguardo dietro le quinte della produzione della saga, con tutte le aspettative che questo comporta. Siccome nella rete nulla si può mai davvero definire perduto, sappiamo anche degli ospiti d’onore presenti nella presentazione trapelata dalla stessa Square-Enix.

Alludiamo infatti a Hironobu Sakaguchi, creatore e produttore della serie, al compositore Nobuo Uematsu (di cui parleremo presto) e a Yoshinori Kitase di Square-Enix. Ad intervistarli per conto del publisher hanno provveduto Kenichi Maeyamada e Chiaki Matsuzawa. Il periodo in cui è prevista l’uscita su PC, Android ed iOS è stato infine confermato come nel mese di luglio; vista l’imminenza, non escluderemmo di avere notizie in merito molto presto.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di quanto è emerso?