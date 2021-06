E3 2021: Square Enix annuncia la Final Fantasy Pixel Remaster

Nel corso dello Square Enix Presents che si è tenuto in questo E3 2021, l’azienda ha annunciato l’arrivo della Final Fantasy Pixel Remaster, una raccolta dei primi sei grandi classici

Lo Square Enix Presents che si è tenuto nel corso dell’E3 2021 ieri sera è stato principalmente dedicato a Marvel’s Guardians of the Galaxy, Life is Strange: True Colors e Babylon’s Fall, che si è finalmente mostrato con un trailer di gameplay. Questo non vuol dire che non ci sia stato spazio per annunci “minori”, passateci il termine, e un esteso video di gameplay di Final Fantasy Origin in chiusura, la bomba della serata. Nel corso dell’oretta dedicata a Square Enix, però, l’azienda ha anche mostrato una piccola chicca che farà piacere ai fan di vecchia data della serie di Final Fantasy.

La Final Fantasy Pixel Remaster è una raccolta che vuole essere un grande ritorno alle origini dell’epica saga. La collection presentata nel corso dell’E3 2021 riporterà, in edizione attualizzata, riveduta e corretta, i primi sei capitoli del franchise di JRPG. Anche se effettivamente di collection non si può parlare, in quanto, perlomeno stando a quanto rivelato fino ad ora, i sei capitoli usciranno separati e non in un unico pacchetto, che forse a questo punto arriverà solo successivamente. Vi lasciamo il trailer di presentazione mostrato durante la conferenza di ieri sera proprio qua sotto.

Final Fantasy Pixel Remaster: sei grandi capolavori ritornano sul palco dell’E3 2021!

I capitoli della Final Fantasy Pixel Remaster sono previsti, nel corso dei prossimi mesi, su PC e dispositivi mobile (molto probabilmente sia iOS sia Android, anche se ancora non c’è conferma ufficiale). Saranno semplici versioni rimasterizzate, che non andranno quindi a modificare in alcun modo l’esperienza originale sia dal punto di vista del gameplay sia da quello estetico e grafico. Un’ulteriore occasione, oltre a quelle già esistenti, di rivivere sei grandi classici dell’industria. Specialmente Final Fantasy VI, che rimane uno dei capolavori inarrivabili del genere.

