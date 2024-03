Dragon Ball Sparking Zero: nuovo trailer “Power vs Speed” rilasciato

L’ultimo trailer di Dragon Ball Sparking Zero, “Power vs Speed”, ci pone un quesito: conta più la potenza dei pugni o la loro velocità?

Il team di sviluppo Spike Chunsoft e il publisher Bandai Namco hanno appena rilasciato un nuovo trailer, intitolato “Power vs Speed”, per l’arena fighter Dragon Ball Sparking Zero. Il video mette in mostra personaggi dalle varie “fasi” della saga del compianto Akira Toriyama, dalla serie originale al conflitto su scala cosmica di Z, passando anche per gli scontri multiversali di Super. Come potete intuire dal titolo, la potenza e la velocità fanno da spartiacque per il roster del titolo in arrivo: da una parte, per esempio, Super Trunks rientra tra i potenti, mentre Dyspo conta come combattente rapido. Qui sotto potete vedere i diversi stili di lotta di ciascun contendente nel gioco. Vi lasciamo al video.

Power vs Speed: l’altro conflitto nel trailer di Dragon Ball Sparking Zero

Al di là della dicotomia tra “Power” e “Speed”, dunque, chi viene mostrato nel trailer di Dragon Ball Sparking Zero? Il video conferma Nappa, Burter, il Maestro Muten/Roshi, Toppo, Hit, Jeice, Kale Super Saiyan, Kakunsa e Broly Super Saiyan. In precedenza abbiamo visto in azione la storica rivalità tra Goku e Vegeta, con la conferma anche per Tienshinan/Tensing, Krillin, Cell perfetto, Bardock e Jiren. Il titolo, svelato agli scorsi Game Awards, è in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X ed S e mira a riempire il vuoto lasciato dalla serie Budokai Tenkaichi. Nell’attesa, però, potete già immergervi in un altro dei mondi di Akira Toriyama con la demo di Sand Land, uscita giusto l’altroieri.

Ora sta a voi dirci la vostra: chi vorreste veder tornare nel roster? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.