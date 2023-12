The Game Awards 2023 | annunciato con un trailer DRAGON BALL: Sparking! ZERO

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è stato presentato con un nuovo trailer ai The Game Awards 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Bandai Namco Entertainment Europe ha sorpreso i fan di tutto il mondo con una Kamehameha annunciando DRAGON BALL: Sparking! ZERO – il primo capitolo della serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI in oltre 15 anni. Il trailer di annuncio, che ha mostrato filmati di gioco, ha svelato una continuazione visivamente sbalorditiva e autentica della serie BUDOKAI TENKAICHI, insieme a fedeli riproduzioni dei leggendari personaggi e dei loro poteri speciali, mentre combattono epiche battaglie in arene enormi e distruttibili. DRAGON BALL: Sparking! ZERO è in arrivo solamente su PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam.

Sviluppato da Spike Chunsoft, gli sviluppatori della serie originale originale BUDOKAI TENKAICHI, DRAGON BALL: Sparking! ZERO porta la serie in una nuova era sfruttando la potenza dell’Unreal Engine 5 e spingendo i limiti del gameplay e delle funzionalità in un picchiaduro ad arene. Ecco il trailer:

Dopo il trailer, le dichiarazioni sull’annuncio di DRAGON BALL: Sparking! ZERO

DRAGON BALL: Sparking! ZERO riporta anche il franchise alla denominazione originale giapponese, dove l’originale DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI era intitolato DRAGON BALL Z: Sparking!.

Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Europe ha dichiarato:

Dopo più di 15 anni, siamo felici di portare una delle serie più amate di giochi di DRAGON BALL a nuovi livelli, dando ai giocatori ciò che stavano aspettando e presentandolo a un’intera nuova generazione. DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI ha aperto la strada alle battaglie d’azione in 3D e DRAGON BALL: Sparking! ZERO prosegue questa strada aggiungendo nuove feature rese possibili solo dalle più recenti piattaforme di gioco, per offrire una delle esperienze di gioco anime più coinvolgenti di tutti i tempi.

Grazie ai poteri distruttivi e alle abilità Ki tipiche di ogni personaggio mostrate in stupefacente dettaglio e in grado di distruggere intere parti delle arene, le battaglie del gioco promettono di "scuotere la terra, far tremare il cielo".