Questo è un grandissimo momento per acquistare un nuovo smartphone! In questo periodo di Primavera trovate le migliori offerte Amazon sugli smartphone Samsung e Realme

Il periodo di Primavera è uno dei più belli dell’anno, soprattutto per gli appassionati di tecnologia ed elettronica. Perché? Ci sono tantissime offerte su tantissimi smartphone, anche quelli più recenti come il Samsung Galaxy S24! Anche chi cercano un nuovo smartphone di ultima generazione quindi troverà pane per i suoi denti. Prevalentemente, in questo articolo, troverete prodotti della Samsung, ma anche qualche smartphone Realme. Iniziamo subito con la prima!

Samsung Galaxy S24 Ultra | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

Il primo smartphone in offerta oggi è il Samsung Galaxy S24 Ultra! Lo smartphone di ultima generazione della serie S che regala tantissime funzionalità con una tecnologia all’avanguardia. Il punto forte di questo smartphone è la sua intelligenza artificiale. Con essa, infatti, avrete nelle vostre tasche un vero e proprio traduttore universale, che tradurrà le conversazioni con gli stranieri e i menu dei ristoranti che visitate in paesi esteri in tempo reale. Questo smartphone tra l’altro è molto resistente grazie alla sua armatura in titanio e ha un processore talmente potente che ci potrete giocare videogiochi di ultima generazione come Death Stranding, del maestro Hideo Kojima.

Samsung Galxy S24 | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

In alternativa c’è la versione base dello stesso smartphone, il Samsung Galaxy S24. Sostanzialmente tra questa versione e quella ultra non cambia molto, c’è sempre l’uso dell’intelligenza artificiale, che è la cosa più importante che hanno implementato i ragazzi di Samsung sul loro smartphone di ultima generazione. L’unica cosa che cambia, in realtà, è la risoluzione del display e anche le dimensioni, con un po’ di dettagli in meno e una qualità di immagine più bassa, ma per notare queste differenze bisogna davvero essere pignoli e trovare il pelo nell’uovo.

iPhone 13 mini | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

Poteva forse mancare un prodotto della Apple? Anche Amazon sa bene quanto siano gettonati i prodotti della casa di Steve Jobs. Tra l’altro questo smartphone, oltre ad essere molto comodo da portare nelle proprie tasche a causa delle sue dimensioni, che tra l’altro lo rendono anche meno ingombrante, è la qualità visiva. Esatto, questo iPhone 13 mini offre un’esperienza cinematografica, con la risoluzione video Dolby Vision, la stessa tecnologia che usano tutte le ottime smart tv di oggi. Sarà proprio come avere un piccolo schermo cinematografico che vi portate nelle vostre tasche e potrete guardare video, film e serie tv ininterrottamente per 17 ore!

Realme 12 Pro | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

Siete amanti della fotografia? Allora dovete valutare il Realme 12 Pro, che vi offre delle possibilità di scatto che hanno anche le macchine fotografiche più di lusso che trovate in giro sul mercato. Avere questo smartphone nelle proprie tasche è come avere una fotocamera professionale, da vero fotografo professionista, a portata di mano, in formato smartphone. La fotocamera del Realme 12 Pro vi regalerà un’esperienza fotografica senza precedenti, come se steste effettuando in effetti uno shooting fotografico, il tutto con il semplice ausilio di un dispositivo con pochissimi comandi e molto intuitivi.

Google Pixel 8 | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

Un altro gioiellino del mondo degli smartphone muniti di intelligenza artificiale: il Google Pixel 8. Anche in questo caso, lo smartphone è in grado di tradurre in tempo reale tutte le conversazioni con gli stranieri e i menu che andate a inquadrare nei ristoranti di lusso, per quando volete provare le prelibatezze in paesi all’estero. C’è da aggiungere, tra l’altro, che questo smartphone ha una batteria molto duratura, che di base permette di usarlo per 24 ore, mentre col risparmio energetico si arriva anche alle 72 ore. Inoltre la fotocamera è un altro grande plus, ha una modalità notturna, con la quale potrete scattare foto alla luna, al cielo stellato e alle città illuminate nel buio.

OPPO Reno 10 Pro | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

Ecco un altro esempio di mera potenza, parliamo dell’OPPO Reno 10 Pro, uno smartphone che regala un’esperienza fotografica, visiva e di gaming senza precedenti. Parlando del lato fotografico, la fotocamera posteriore dello smartphone permette un sacco di funzionalità: Foto OIS, Ultra-Grandangolo, Teleobiettivo 2X Foto e Video Ritratto con effetto Bokeh e Panorama, tutto a risoluzione 4K. E parlando di risoluzione, l’esperienza visiva è offerta completamente con la tecnologia AMOLED, la stessa che troviamo nelle smart tv di oggi. Infine c’è il processore Snapdragon, che permette di giocare ai videogiochi ad altissime prestazioni.

(in offerta su amazon.it) Google Pixel 7a con Caricatore - Cellulare 5G Android sbloccato con grandangolo - Grigio antracite Il chip Google Tensor G2 lo rende più veloce, efficiente e sicuro, con un audio migliorato per le chiamate, grande autonomia e qualità eccezionale per foto e video.

Google Pixel 7a | Offerte Amazon di Primavera: migliori smartphone Samsung

Quanto è importante la sicurezza? Molto, specialmente quando realizziamo che sugli smartphone ci sono tutti i nostri dati personali. Sappiate che Google Pixel li tiene al sicuro, e lo fa grazie alla collaborazione con il chip certificato Titan M2. C’è anche da dire che questo smartphone offre anche delle possibilità di scatto che ci rendono la vita molto più facile, lo si nota quando decidiamo di scattare delle foto e magari qualche dettaglio viene sfocato. La tecnologia della fotocamera di questo smartphone corregge ogni errore e permette di scattare delle foto perfette.

Motorola Edge 40 Neo

E concludiamo la lista delle offerte Amazon con questo stupendo Motorola Edge 40 Neo. Questo smartphone permette di essere usato perfino sott’acqua, anche se per un tempo limitato di 30 minuti. Il Motorola Edge 40 Neo offre anche un’esperienza visiva di qualità cinematografica, con una risoluzione pOLED Full HD+, ideale per guardare film, serie tv e anche giocare ai videogiochi. Inoltre potete anche scattare foto ultra dettagliate a prescindere dalla quantità di luce.

Delle offerte davvero interessanti di cui, se fossimo in voi e stessimo cercando un nuovo smartphone da acquistare, sostituendo quello vecchio, ne approfitteremmo ad occhi chiusi.