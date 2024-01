Dragon Ball Sparking Zero: ecco il trailer per Goku e Vegeta

Mentre ci si chiede “ki” farà parte del roster, Goku e Vegeta sono già sotto i riflettori del trailer di Dragon Ball Sparking Zero

C’è “iconico” e “iconico”: da una parte, il blasonato termine viene mal impiegato su Twitter per il tatuaggio del normalissimo martello di Abby sul braccio di Neil Druckmann, e dall’altra abbiamo la rivalità tra Goku e Vegeta messa al centro dell’ultimo trailer per l’atteso Dragon Ball Sparking Zero. Il video, come potete vedere nel tweet qui sotto, ricrea lo storico arrivo all’ultimo secondo da parte dell’eroe, per poi spostare lo scontro in altri punti. Dal duello tra le rocce desertiche alle battaglie tra i due nella loro forma Super Saiyan, passando pure per il territorio inesplorato dei poteri introdotti in Super. Se c’è una certezza nella vita di noi otaku dello Stivale, è che le sfere del drago sono qui per restare.

This rivalry goes way back. Now let’s take it to the next level. Goku and Vegeta are back in DRAGON BALL: Sparking! ZERO. https://t.co/t0JDdMwU6M #DBSZ pic.twitter.com/SibiqytOID — Dragon Ball Games (@dragonballgames) January 28, 2024

Più di ottomila colpi al cuore, accipicchia: Goku e Vegeta si spartiscono i riflettori del trailer di Dragon Ball Sparking Zero

Alla fine del trailer abbiamo qualche piccola anticipazione su chi altri si unirà a Goku e Vegeta nel campionato cosmico di Dragon Ball Sparking Zero. Al di là delle varie forme dei due, sfruttate come personaggi a sé stanti in modo analogo a FighterZ, parrebbero tornare anche altri volti noti. Noi abbiamo individuato Tienshinhan/Tensing, Krillin, Cell in forma perfetta, Broly, Bardock e pure Jiren, tra i molti altri. Il reveal del gioco risale allo scorso dicembre, durante i Game Awards, e si prospetta di adempiere al poco invidiabile dovere di succedere all’amatissima serie Budokai Tenkaichi. Il gioco è previsto su PC, Xbox Series X, PS5 e Xbox Series S. Voleranno scintille, se il punto esclamativo dopo “Sparking” non l’avesse reso chiaro. Ad accompagnare i Saiyan, naturalmente, ci sono i demoni di Sand Land.

