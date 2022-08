Death Stranding: l’arrivo su PC passa per Xbox Game Pass?

L’impossibile non è possibile finché non accade: Xbox Game Pass stuzzica i fan di Death Stranding con un tweet sulla versione PC del gioco

Un post dell’account ufficiale di Xbox Game Pass ha scatenato un’ondata di orticaria sulle scatole craniche dei fan di Death Stranding, visto che a discapito dell’esistenza di una versione PC l’IP appartiene comunque a Sony. Naturalmente, ci tocca precisare che si tratta sì del profilo social del servizio in abbonamento, ma “solo” della sua controparte per computer. Siccome è il titano cobalto a detenere ogni diritto, è normale che nelle ultime ore i fan abbiano avuto di che scervellarsi. Ma come abbiamo ricordato nel nostro sottotitolo, in passato sono avvenute cose anche più strane di questa.

Death Stranding e Xbox Game Pass: una scappatella su PC che s’ha da fare?

Come potete vedere nel tweet qui sotto, i fan sono stati rapidi nel rispondere alla “nuova immagine del profilo” paventata da Xbox Game Pass: la presenza su PC di Death Stranding è competenza di Steam, ma lo scorcio proviene dall’ultimogenito di Hideo Kojima senza ombra di dubbio. O meglio, in realtà il publisher “extraconiugale” è 505 Games: non siamo dunque di fronte allo stesso scenario visto con MLB The Show. In un tweet risalente ad aprile, quel prezzemolino di Jeff Grubb ha ricordato (giustamente) che Sony ha specificato sulla pagina Steam del titolo di avere pieno controllo delle redini dell’IP.

Per essere precisi, tuttavia, “Sony Interactive Entertainment Inc./Kojima Productions Co.” si può anche interpretare in un altro modo. Infatti è possibile che si tratti di un accordo tra lo studio del vulcanico game designer ed il titano azzurro per condividere la paternità di questa piccola grande perla moderna. L’accordo, secondo questa interpretazione che ha già fatto presa sulla stampa di settore straniera, implicherebbe la promessa di pubblicare il gioco su piattaforme da non considerarsi rivali. E, come ben sappiamo, il Pass su PC non lo è. Kojima ha già fatto intendere di fare capolino alla Gamescom 2022, dove il compare Geoff Keighley presenterà un evento. Sapremo tutto a tempo debito.

