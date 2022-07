Assassin’s Creed Infinity: un insider azzarda l’ambientazione in Giappone

Terra del Sol Levante, fonte di rumor costante: l’insider Jeff Grubb parla del Giappone come prima meta di Assassin’s Creed Infinity

I recenti rumor hanno inquadrato il Giappone come ambientazione ideale del prossimo Assassin’s Creed, il live service Infinity. Ultimamente lo scenario dei futuri capitoli nella saga assassina di Ubisoft è stato fonte di discussione, in quanto Rift (il più… contenuto, nei contenuti, tra i due) è stato vociferato per un tema precolombiano prima che Jason Schreier rilanciasse con Baghdad. Il botta e risposta tra insider è ormai una costante del chiacchiericcio videoludico, e la voce di oggi si è guadagnata la nostra attenzione provenendo dall’ugola d’oro di un altro pezzo grosso del settore.

Assassin’s Creed Infinity: Giappone, che passione

Annunciato come un live service in continua evoluzione in modo non dissimile da un Fortnite a caso, Assassin’s Creed Infinity consisterà in un microcosmo di giochi e ambientazioni che (dopo il Giappone, evidentemente) si susseguiranno nel corso degli anni. Durante un recente episodio del suo Game Mess, il sempre loquace Jeff Grubb ha asserito che il prossimo progetto del publisher transalpino avrebbe optato proprio per l’estremo oriente. Stando a lui, si tratterebbe di un grande gioco di ruolo open-world in modo molto simile a quanto è avvenuto di recente nella serie. Vi lasciamo al podcast.

Va detto che la Terra del Sol Levante è ormai da tempo una delle ambientazioni più richieste dai fan della saga. Se dunque questa indiscrezione dovesse (condizionale d’obbligo, per quanto ci spiaccia) rivelarsi veritiera, significherebbe parecchio per chi ha imparato a menadito ogni “Requiescat in pace” di Ezio Auditore. Ad ogni modo, a settembre ci attende un Ubisoft Forward Showcase, dove si parlerà anche del futuro della gallina biancorossa dalle uova d’oro del publisher. Il toto-annunci per quella presentazione dà Rift come favorito, ma è possibile che Ubisoft si sbottoni un po’ anche sul live service.

