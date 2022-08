Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 6)

In questa sesta parte della nostra guida passeremo dalle arene di Brawl agli scenari presi da Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/for Wii U

Bentornati alla nostra guida ad arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate. La sesta puntata che state per leggere è l’unica in cui verranno meno i tagli netti a cui miravamo: infatti oggi parleremo sia delle ultime ambientazioni prese da Brawl che delle prime provenienti dal quarto capitolo. In quanto all’ordine che seguiremo, visto il duplice formato del penultimo Smash, per oggi ci soffermeremo sui livelli in comune alla versione 3DS e a quella per Wii U. In appendice, infine, tratteremo del concetto di Supercorazza, ovvero dell’immunità al tentennamento dopo un attacco subito.

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

Il Regno Celeste – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Delle tre arene provenienti dal mondo di Pit e soci, il Regno Celeste è forse concettualmente il più semplice degli scenari in questa guida a Super Smash Bros. Ultimate. Trattasi di quattro piattaforme statiche e solide, più una in movimento sotto l’arena. Tuttavia, le quattro piattaforme solide possono essere distrutte, lasciando al loro posto delle controparti attraversabili: in altre parole, dunque, per rientrare in campo la vostra strategia dipende dallo stato dello scenario in questione.

Origine: Kid Icarus

Kid Icarus Stage rappresentativo di: Pit, Palutena

Pit, Palutena Storia: Questo è l’unico scenario dei tre appartenenti al mondo di Kid Icarus a rifarsi all’omonimo primo capitolo per NES. Dopo Brawl, infatti, Masahiro Sakurai ha riciclato il suo redesign di Pit e Palutena in quel gioco per riportare in auge la serie su 3DS con il rail shooter (e sparatutto in terza persona) Kid Icarus Uprising. Da quest’ultimo gioco provengono le altre due arene di cui parleremo più avanti. In quanto al Regno Celeste, contrariamente a molte altre ambientazioni di Ultimate non è certo la prima nel suo gioco di provenienza. Al contrario, la prima avventura di Pit è iniziata negli inferi!

Smash Village – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Prima ancora che l’Abitante venisse rivelato come primo nuovo volto del quarto Smash, il terzo ha già omaggiato Animal Crossing con un’arena a tema. Ironicamente, visto il suo layout spartano, Smash Village è una delle poche arene accettate a braccia aperte dalla community competitiva. Si tratta di una semplice piattaforma solida, accompagnata da una attraversabile che si sposta da un confine dello scenario all’altro. A parte questo pericolo minore, non c’è altro da segnalare.

Origine: Animal Crossing (perlopiù Wild World, Nintendo DS)

Animal Crossing (perlopiù Wild World, Nintendo DS) Stage rappresentativo di: Abitante

Abitante Storia: I villaggi di Animal Crossing sono più o meno tutti come quello che appare sullo sfondo. Un negozio, qualche casa, un museo e poco altro. Accanto ai combattenti è possibile vedere abitanti (e non) consumare presso il bancone di Bartolo, il barista de La Piccionaia. L’orario dell’arena è lo stesso della console. Come easter egg, giocare di sabato alle otto di sera in questo scenario farà comparire il cantante K.K. Slider proprio come nella serie originale, e pertanto la colonna sonora cambierà di conseguenza.

Vetta Lancia – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Per la prima volta dopo Zafferanopoli, finalmente abbiamo un’arena che omaggia un gioco Pokémon specifico. La Vetta Lancia è una location vitale sia in Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente che in Leggende Pokémon: Arceus, e in Smash ricalca gli scontri epici di cui è stata teatro. Si tratta di tre piattaforme: due solide una sopra l’altra e due più piccole ai lati, attraversabili. In base al Pokémon leggendario che appare sullo sfondo, i combattenti e/o la piattaforma solida principale al centro possono venire attaccati. In altre parole, la piattaforma principale è distruttibile, ma solo da chi sta sullo sfondo.

Origine: Pokémon Versione Diamante e Pokémon Versione Perla

Pokémon Versione Diamante e Pokémon Versione Perla Stage rappresentativo di: Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Lucario, Allenatore di Pokémon (quinto costume)

Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Lucario, Allenatore di Pokémon (quinto costume) Storia: La cima del monte Corona che taglia in due la regione di Hisui/Sinnoh è dove risiede il Pokémon leggendario di ciascuna versione del gioco. In Diamante appare Dialga, mentre Palkia è la mascotte di Perla. In questo scenario può apparire anche Cresselia, un leggendario proveniente dagli stessi giochi ma scorrelato, oppure possono anche farsi vivi i Pokémon lacustri Uxie, Mesprit ed Azelf.

La cima – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Siccome Icicle Mountain (“Monte Ghiacciolo”) in Melee si è attirato l’ira funesta dell’intera scena competitiva (per eccesso di zelo nel replicare le scalate di Ice Climber), il duo di alpinisti trova una nuova dimora sulla cima della stessa montagna. Lo scenario si chiama letteralmente La Cima, e contempla una piattaforma solida alla base, un’altra al centro e tre attraversabili ad ogni angolo della struttura centrale. Questo cucuzzolo ben presto slitterà a valle, inclinandosi e influendo sull’inerzia nei vostri movimenti aerei, prima di tornare magicamente… beh, in cima. Attenti al pesce di Balloon Fight (della cui omonima arena parleremo più avanti): vi aspetta a pelo d’acqua solo per trascinarvi fatalmente negli abissi. Nella parte bassa, le stalattiti possono farvi del male. Il terreno è scivoloso, ma non crediamo serva dirvelo…

Origine: Ice Climber

Ice Climber Stage rappresentativo di: Ice Climbers

Ice Climbers Storia: Come abbiamo detto, Icicle Mountain replicava la continua scalata del gioco Ice Climber con fin troppo zelo, motivo per cui Masahiro Sakurai ha optato per una soluzione più pragmatica nel seguito. Tuttavia, l’arena riprende fedelmente svariati dettagli da quel gioco, dal design delle piattaforme attraversabili agli orsi polari.

WarioWare, Inc. – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Come abbiamo detto nel nostro speciale dedicato a Wario, è un vero peccato vedere quanto la Grande N preferisca celebrarne l’incarnazione più recente anziché Wario Land. Ad ogni modo, WarioWare, Inc. di suo consiste in una piattaforma principale solida e quattro attraversabili più piccole. Tuttavia, l’ascensore sullo sfondo (presa dal primissimo capitolo della serie, su GBA) ogni tanto si aprirà per dare il via a un minigioco. Naturalmente è possibile ignorare le istruzioni del minigioco, ma a costo di non ottenere un power-up. Che può anche comprendere l’invincibilità, perciò state attenti!

Origine: WarioWare: Minigame Mania

WarioWare: Minigame Mania Stage rappresentativo di: Wario (costumi dispari)

Wario (costumi dispari) Storia: Come nel mondo di WarioWare, la sospensione d’incredulità viene abbastanza meno: in qualche modo, quando la porta dell’ascensore si apre, occorre solo pensare ad un microgioco. Nella serie originale ce ne sono molti, molti di più, complice la loro breve durata. Trattasi infatti di diverse esperienze di gameplay da consumarsi in pochissimi secondi. Tutti i microgiochi presenti nell’arena sono identici alle loro controparti nella serie di provenienza.

L’isola Yoshi (Brawl) – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

E finalmente abbiamo un’arena ispirata a Yoshi’s Island, ce n’è voluto di tempo! Sì, L’isola Yoshi (Brawl) è la vera isola del dinosauro più adorabile del Regno dei Funghi. Si tratta di una piattaforma ricurva (solida) alla base, una più piccola al centro (attraversabile) e, infine, una che appare e scompare ai bordi dell’arena. Vista la scarsità di pericoli, nei tornei quest’arena viene tollerata parecchio.

Origine: Super Mario World 2: Yoshi’s Island/Yoshi’s Island – Super Mario Advance 3

Super Mario World 2: Yoshi’s Island/Yoshi’s Island – Super Mario Advance 3 Stage rappresentativo di: Yoshi

Yoshi Storia: L’arena ricalca le tinte pastello viste nel gioco originale. Il Fantasma Puntello, che muove la piattaforma occasionale ai bordi dello scenario, era perlopiù una presenza fissa nelle varie fortezze e nei castelli del gioco originale, ma per il resto lo sfondo si rifà a “Fai le uova, lancia le uova”, il primo livello di Yoshi’s Island. Il passaggio alle stagioni fredde durante lo scontro rievoca invece “Prendi la sciovia al volo!” dal mondo 5.

Il Ring – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Pur anticipando il reveal di Little Mac di qualche mese, il Ring è la prima arena (per la versione Wii U, almeno) del quarto Smash a venire mostrata per intero nel primo trailer, quando l’Abitante effettua la sua presa su Mario. L’arena consiste nel ring vero e proprio, due walk-off in pendenza ai lati, e una piattaforma distruttibile in alto (che crollerà sul ring prima di rigenerarsi).

Origine: Mike Tyson’s Punch-Out!!/Punch-Out!!

Mike Tyson’s Punch-Out!!/Punch-Out!! Stage rappresentativo di: Little Mac

Little Mac Storia: Nonostante i due differenti possibili design per il logo al centro (il World Circuit di Punch-Out!! e il logo di Smash), l’arena si rifà espressamente al ring da boxe presente nel gioco originale. Dalla versione arcade del gioco abbiamo l’utilizzo occasionale del maxischermo per mostrare i vari epiteti dei personaggi (tranne nella versione 3DS del quarto Smash), che reinterpreta nel contesto del pugilato l’andamento dello scontro fino a quel momento. In origine, l’avversario finale del protagonista avrebbe dovuto essere Mike Tyson, ma lo scandalo del pugile ha costretto Nintendo ad abbandonare la partnership.

Duck Hunt – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

“Ho detto che è caccia all’anatra, spara!” Battute sui Looney Tunes a parte, Duck Hunt riprende la caccia all’anatra dall’omonimo gioco in modo abbastanza fedele, senza che il cacciatore influisca sullo scontro. Nonostante un layout spartano (una piattaforma solida, un’altra che emerge ogni tanto dal terreno e i rami dell’albero a sinistra), l’arena è bandita dai tornei proprio per la possibilità di usare l’arbusto per mettere a segno KO verticali facili.

Origine: Duck Hunt

Duck Hunt Stage rappresentativo di: Duo Duck Hunt

Duo Duck Hunt Storia: La caccia all’anatra del gioco originale non ha alcuna pretesa, e anzi reinterpreta la pratica in maniera molto cartoonesca. La piattaforma che emerge a cui alludevamo è proprio il cane (lo stesso che è diventato un personaggio a sé nel quarto Smash), che come nel gioco originale compare per farsi beffe del giocatore. In alternativa, è possibile impressionarlo colpendo le anatre… proprio come nel gioco originale, per l’appunto.

La piana di Gaur – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Se volete dare un bel mal di testa agli amanti del competitivo, la piana di Gaur fa al caso vostro. Si tratta infatti di due piattaforme solide principali con walk-off ai lati, più altre piattaforme piccole al di sotto di esse. Come arena è piuttosto grande, tant’è che entrambi i lati vantano dei trampolini per risalire. Non c’è nessuna piattaforma centrale, e quando cala la notte emerge un boss (Face Nero) a dare problemi a tutti. Lo scontro praticamente si ferma finché qualcuno non lo riempie di legnate a dovere. Fatevi i vostri conti…

Origine: Xenoblade Chronicles

Xenoblade Chronicles Stage rappresentativo di: Shulk

Shulk Storia: Se mai vi sentiste piccoli dinanzi al titano sullo sfondo, pensate che state combattendo sul ginocchio di quello che gli sta di fronte! Mechonis e Bionis sono i corpi esanimi di due giganti, sui quali sono sorte nuove forme di vita. Il chiaroveggente Shulk non è un umano; tecnicamente, fa parte di una specie chiamata Homs. Lui e il suo gruppetto raggiungono la Piana di Gaur nel loro viaggio verso la testa di Bionis.

Midgar – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Alzi la mano chi non conosce Midgar! La metropoli di Final Fantasy VII in Smash vanta un layout identico a quello de Le Rovine, con la differenza della Materia di invocazione. Raccoglierla può cambiare lo scenario in base a chi compare. Ifrit sposta l’arena di lato con una fiammata, Odino taglia in due l’arena con un fendente (infliggendo danni enormi a chi si trova al centro), Ramuh elettrifica lo scenario, Leviatano inonda i lati dell’arena e infine Bahamut ZERO devasta un terzo del livello con il suo Teraflare.

Origine: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Stage rappresentativo di: Cloud, Sephiroth

Cloud, Sephiroth Storia: La storia di Final Fantasy VII si apre con l’assalto di Cloud ai reattori della compagnia elettrica Shinra per conto della cellula “ecoterrorista” AVALANCHE. Non vogliamo procedere oltre con gli spoiler, ma vi basti sapere che l’attenzione ai dettagli da parte del team di Masahiro Sakurai è talmente maniacale da aver incluso il reattore distrutto nella visuale panoramica sullo sfondo. Insomma, l’ex esclusiva PlayStation rimane in ottime mani!

Sesto approfondimento in appendice: Supercorazza

Abbiamo incluso questa spiegazione in seguito ad alcuni qui pro quo verificatisi giocando tra amici. Investire poco tempo in un gioco solo occasionalmente può portare a pensare che “in questo titolo le cose avvengono per puro caso” quando i livelli di abilità dei giocatori non si equivalgono. Tuttavia, l’amaro concetto di Supercorazza è una realtà con cui ogni appassionato di picchiaduro deve venire a patti. Alcuni personaggi e/o attacchi possono soverchiare completamente un attacco subito senza interruzioni, incassando il colpo ma infliggendo al contempo il proprio. Come vedete qui sopra, il tuono di Pichu può partire, ma senza impedire a Donkey Kong di sotterrarlo con una craniata grazie alla supercorazza di quest’ultimo. Sperimentare per credere!

