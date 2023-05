PlayStation Showcase: annunciata la data d’uscita di Assassin’s Creed Mirage!

Durante l’ultimo PlayStation Showcase è stata annunciata la data d’uscita di Assassin’s Creed Mirage! Scopriamo i dettagli e il trailer di presentazione

Ubisoft, durante l’ultimo PlayStation Showcase ha finalmente mostrato il trailer di debutto e presentato la data d’uscita di Assassin’s Creed Mirage, protagonista nel corso degli scorsi giorni e delle ultime settimane di diversi rumor. Con la promessa di un’esperienza più piccola e concisa, che elimina gli eccessi dei giochi di ruolo e il gonfiore dei suoi immediati predecessori, Assassin’s Creed Mirage è sembrato entusiasmante sulla carta, anche se l’unico sguardo possibile fu un suo trailer di annuncio in computer grafica dello scorso anno, che provocò anche molto scetticismo. L’ultimo trailer mostra diversi dettagli e, come se non bastasse, la data d’uscita del gioco, fissata per il prossimo 12 ottobre 2023. Scopriamolo insieme:

Assassin’s Creed Mirage: data d’uscita, info e dettagli sul gioco!

Oltre a gettare le basi per la storia, che vedrà come protagonista il giovane Hidden One Basim, il trailer rilasciato da Ubisoft offre anche numerosi scorci dell’ambientazione del gioco a Baghdad, mostrando anche la sua maggiore enfasi sulle meccaniche di parkour, il gameplay basato sulla furtività e i diversi modi in cui i giocatori potranno affrontare le situazioni. Il trailer, dunque, ci riporta alla mente i primi titoli della serie, regalandoci anche uno strano effetto nostalgia condito da una contemporaneità non indifferente. Non ci resterà che attendere ottobre per poterlo provare con mano. Il titolo uscirà su per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Voi che cosa ne pensate? Siete in hype per questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere con un commento nell’apposita sezione sottostante.

