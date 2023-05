Assassin’s Creed Mirage: in rete trapela una data d’uscita

Nelle ultime ore sul web è spuntata quella che dovrebbe essere la data d’uscita di Assassin’s Creed Mirage. Ve ne parliamo in questo post

Assassin’s Creed Mirage è senza dubbio una delle release più importanti dell’anno per Ubisoft. Il titolo in questione riprenderà le radici stealth dei vecchi titoli della storica saga del colosso francese. Tuttavia, non è stato ancora pubblicato alcun gameplay e nemmeno qualche accenno sul periodo di pubblicazione. Fortunatamente, su quest’ultimo fronte qualcosa sembra finalmente muoversi: alcuni rivenditori in Giappone hanno infatti pubblicato inavvertitamente quella che, di fatto, dovrebbe essere proprio la data d’uscita di Assassin’s Creed Mirage. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Assassin’s Creed Mirage: la data d’uscita secondo i rivenditori giapponesi

Come scoperto dall’utente @Renka_schedule su Twitter, Amazon Japan, Yodabashi e Bic Camera hanno elencato la versione PS5 di Assassin’s Creed Mirage in uscita il 12 ottobre. Come nota Gematsu, “i rivenditori giapponesi generalmente non datano un prodotto se non si tratta di notizie ufficiali. In altre parole, le date provvisorie non esistono“. Sebbene Ubisoft non abbia tuttavia ancora confermato ufficialmente la notizia appena trapelata, Tom Henderson di Insider Gaming ha recentemente riportato un ritardo interno a ottobre. L’Ubisoft Forward, la vetrina per i giochi in uscita dell’editore, è fissato per il 12 giugno.

Si vocifera che il primo gameplay di Assassin’s Creed Mirage verrà rivelato in quell’occasione, quindi è possibile che venga annunciata anche una data di rilascio per l’atteso titolo in questione. Inoltre, con il PlayStation Showcase fissato per oggi, la data di rilascio potrebbe essere annunciata anche in quest’ultima sede.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.