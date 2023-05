PlayStation Showcase: mostrato il trailer “Salvation” di Final Fantasy XVI

Il trailer “Salvation” di Final Fantasy XVI è stato mostrato durante l’evento PlayStation Showcase prima dell’uscita del 22 giugno. Scopriamolo insieme e scopriamo una serie di importanti dettagli

Durante lo Showcase di PlayStation di ieri sera, Square Enix ha svelato il trailer di lancio di Final Fantasy XVI, l’attesissimo GDR action che rappresenta l’ultimo capitolo standalone della serie Final Fantasy, in arrivo in tutto il mondo su PS5 il 22 giugno 2023, intitolato “Salvation“.Il trailer, che getta le basi su ciò che i giocatori possono aspettarsi quando verranno catapultati a Valisthea il mese prossimo, mostra le dure circostanze affrontate dai Portatori, coloro nati con la capacità di lanciare incantesimi a loro piacimento e permette di scoprire la verità che si cela dietro i Cristalli Madre, a lungo ritenuti una benedizione per tutta l’umanità. Infine, il trailer permette ai giocatori di dare uno sguardo ai primi passi di Clive Rosfield, il protagonista del gioco, mentre lui e i suoi alleati combattono per riprendere il controllo del loro destino. Ecco il trailer:

Final Fantasy XVI: ulteriori dettagli sul titolo dal trailer “Salvation”

Final Fantasy XVI introduce i giocatori in una storia completamente nuova nell’universo di Final Fantasy, un epico fantasy dark che si svolge nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre e dove la pace vacilla mentre la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i suoi domini. Il destino della terra è deciso dagli Eikon, potenti bestie evocate e dai loro Dominanti, uomini e donne che sono stati benedetti con la capacità di invocarli e padroneggiarli. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero a cui è stato conferito il titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e che ha giurato di proteggere suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. In poco tempo, Clive sarà coinvolto in una grande tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Oscuro noto come Ifrit, un’entità misteriosa che porta con sé calamità.

