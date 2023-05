FIFA 23: lo sconto di Euronics sul titolo sportivo... vale doppio!

Due occasioni differenti per usufruire di uno sconto da paura: ecco il goal a porta vuota che Euronics propone per FIFA 23… anzi, i goal!

Di solito lo sconto proposto da Euronics di cui parliamo è solo uno alla volta, ma con FIFA 23 l’occasione ghiotta raddoppia! Ebbene sì, stavolta non pariamo di un solo risparmio, ma di due, su altrettanti differenti fronti. L’occasione che vi segnaliamo infatti è un taglio netto sul prezzo del titolo calcistico targato Electronic Arts su due piattaforme separate. Sta a voi decidere quale console trasformare nel vostro stadio personale… in 4K. Gli hardware next-gen principali coinvolti in questa succosa offerta sono nientemeno che PlayStation 5 e la sua illustre concorrente, Xbox Series X. Segnaleremmo volentieri anche la variante S, ma si tratta di un’occasione legata strettamente al formato fisico.

FIFA 23 in (doppio) sconto sul sito di Euronics

Comprendiamo appieno che saltare nel mondo calcistico realistico possa richiedere un piccolo incentivo ai giocatori non avvezzi alla simulazione vera e propria, ma lo sconto di FIFA 23 proposto da Euronics è, a rischio di suonare scontati, veramente da campioni. Per un’occasione così, sebbene suoni incredibile, le console su cui approfittarne raddoppiano… e il costo del gioco dimezza! Infatti si parla di 40 euro (39,99) anziché i consueti 80, naturalmente fino ad eventuale esaurimento scorte. In quanto all’altra scadenza di quest’occasione, avete tempo ancora fino a questa domenica. La zona Cesarini in questione è infatti fissata per il 28 maggio, motivo per il quale vi consigliamo caldamente di andare in rete quanto prima!

Ora sta a voi dirci la vostra: affronterete la questione con la carica del Napoli o finirete come le capolista mancate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici… e, di nuovo, non solo, non possiamo invece far altro che invitarvi a consultare ulteriormente il sito di Euronics, naturalmente!