Chiusura sale LAN: la posizione di IIDEA

Anche IIDEA condivide la sua posizione sulla recente chiusura delle sale LAN. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

La recente chiusura delle sale LAN, della quale vi abbiamo parlato approfonditamente anche nel nostro articolo dedicato, ha ottenuto una grande risonanza mediatica, ed ora anche IIDEA ha deciso di condividere la propria posizione in merito. L’associazione, che negli anni si è impegnata per valorizzare il ruolo del settore dei videogiochi con diverse iniziative, ha chiesto di evitare allarmismi e confusione in merito agli esports, ed ha altresì espresso la propria solidarietà verso i gestori che al momento non possono svolgere la propria attività lavorativa.

IIDEA dichiara la propria posizione sulla chiusura delle sale LAN

“Laddove il Governo italiano ritenga necessario intervenire, IIDEA auspica che qualsiasi valutazione sia effettuata guardando all’evoluzione del settore esports nel contesto europeo, sia in termini di mercato che di cambiamenti normativi.” Queste sono le parole con le quali Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, si è espressa in merito alla chiusura delle sale LAN, avvenuta negli scorsi giorni. L’associazione non è la prima ad esprimersi in merito a questo evento. Parallelamente infatti, sono diversi i protagonisti del settore che hanno deciso di fare squadra per trovare quanto prima una soluzione alla situazione creatasi.

Secondo IIDEA occorre fare chiarezza sugli esports, in quanto questi ultimi sono parte del settore dei videogiochi e non devono dunque essere considerati sport o gioco d’azzardo. L’associazione ha poi offerto la propria disponibilità a collaborare con i gestori delle sale LAN al fine di trovare una soluzione condivisa alla situazione sulla base della normativa vigente, oltre che lavorare su eventuali proposte da sottoporre all’attenzione delle istituzioni.

