Mario Tennis: racchette e retrogaming

Gli amanti dei videogiochi sportivi e del retrogaming in generale sicuramente si ricorderanno di Mario Tennis, un titolo che è ritornato disponibile grazie al servizio di Nintendo Switch Online

Quando si parla di retrogaming, di titoli del nostro idraulico preferito ce ne sono a bizzeffe, ma perché non dare un’occhiata anche a quelli sportivi come Mario Tennis? Dopo le corse sui go – kart, il golf ed il calcio è tempo di entrare nel dettaglio di un’altra avventura sportiva targata Nintendo.

Uscito nella Terra del Sol Levante durante l’estate del 2000, il titolo è arrivato anche in Europa all’inizio di novembre dello stesso anno verso la conclusione del ciclo vitale del Nintendo 64. Era un periodo decisamente particolare perché anche le care cartucce del Nintendone stavano per lasciare il posto ai CD, tecnologia già in uso con la prima PlayStation, ma la casa di Kyoto voleva comunque pubblicare il suo personalissimo titolo in collaborazione con la Camelot Software Planning (che hanno firmato e continuano a firmare i suoi capitoli sportivi). Ma cerchiamo di partire dal principio.

In principio era il Virtual Boy

Un titolo dal nome molto simile era già stato pubblicato qualche annetto prima, nel 1995, per quella curiosa periferica di gioco che era il Virtual Boy. Anzi, a voler essere ancora più precisi, era incluso nel bundle della console ed era anche il primo titolo dove il nostro idraulico baffuto preferito impugnava una racchetta.

Il titolo in questione ebbe recensioni miste, ma i pochi personaggi a disposizione (solo sette) uniti ad una certa scomodità intrinseca della periferica di gioco e ad una tavolozza di colori limitata a due (rosso e nero quindi auguri per il mal di testa) non giocarono certo a suo favore. In compenso, però, lo stile dei personaggi su “schermo” ricalcava perfettamente quello presente sulle guide e sulle illustrazioni di allora. Ma veniamo ora al risultato della versione per Nintendo 64, ovvero quella grafica in “pixelloni” che tutti gli appassionati del settore hanno imparato ad amare con il passare degli anni.

Storia e modalità di gioco – Retrogaming: Mario Tennis

Un dirigibile solca i cieli azzurri riportando sulla sua fiancata un mega schermo che annuncia lo “Star Tournament” a tutti gli abitanti del Regno dei Funghi. I colorati e buffi personaggi di casa Nintendo sono infatti più che pronti a darsi battaglia sul campo da gioco a suon di racchette e palline, con tanto di Toad come cronista, ma c’è qualche personaggio che sembra essere stato escluso dal gioco.

Da un angolo spuntano infatti Wario e Waluigi (quest’ultimo fa qui il suo esordio nel mondo videoludico targato Grande N) piuttosto contrariati che cominciano a discutere con i due iconici fratelli idraulici. I personaggi si scambiano dunque una serie di sguardi d’odio, quasi sfiorando la rissa sul campo, fino a quando la luce di un riflettore fa da apripista per altri due partecipanti al torneo, ovvero Bowser e Boo.

La tensione è alle stelle, ma alla fine tutti si mettono a ridere e si preparano a giocare fino al momento in cui non entra in scena una Bob – omba che esplode e trasporta il giocatore fino alla schermata “Press Start”. Davvero un buon inizio, non c’è che dire! Una più che interessante colonna sonora farà dunque compagnia ai giocatori per tutta la durata del titolo facendo loro decidere se affrontare le varie sfide da soli, quindi contro la CPU, oppure in compagnia andando a collegare fino a quattro controller alla console.

Il titolo si presenta con comandi “relativamente semplificati” dove, oltre al tipo di tiro ed alla scivolata, sarà anche consentito l’utilizzo di oggetti in determinate modalità, ma procediamo con ordine. Prima di tutto va ricordato che ovviamente qui non siamo di fronte ad un simulatore, dato che si va più verso l’arcade, ma l’esperienza di gioco che ne consegue è davvero divertente soprattutto se si gioca in compagnia (un po’ come la serie Party o Super Smash Bros. insomma).

Oltre alla classica modalità torneo, che non ha bisogno di spiegazioni, si potrà decidere come procedere nelle seguenti modalità:

Exhibition: una sorta di partita amichevole, ma che risulterà molto impegnativa soprattutto per chi è alle prime armi

una sorta di partita amichevole, ma che risulterà molto impegnativa soprattutto per chi è alle prime armi Ring Shot: l’obiettivo qui sarà di collezionare più anelli possibile facendoci passare la pallina in mezzo

l’obiettivo qui sarà di collezionare più anelli possibile facendoci passare la pallina in mezzo Piranha Match: doppia sfida al doppio della difficoltà dove bisognerà fronteggiare un avversario che, alle sue spalle, ha ben tre Piante Piranha che non lesineranno palline sul campo

doppia sfida al doppio della difficoltà dove bisognerà fronteggiare un avversario che, alle sue spalle, ha ben tre Piante Piranha che non lesineranno palline sul campo Bowser Match: ambientato nel castello di Bowser, il campo è dondolante ed oltre alle palline si potrà anche scagliare i power up contro il proprio avversario (un po’ come una certa serie di kart)

I personaggi giocabili (e sbloccabili) – Retrogaming: Mario Tennis

Oltre a presentare per la prima volta al grande pubblico Waluigi, come già detto sopra, il titolo offre ai giocatori una serie di personaggi con molta più personalità e resi unici grazie anche alle loro esclamazioni ed interazioni durante i momenti salienti. Insomma, non sembrerà di giocare sempre con lo stesso personaggio, ma con degli abiti diversi! In questa maniera i giocatori potranno calibrare al meglio il proprio stile di gioco ed aumentare il divertimento.

Oltre ai personaggi disponibili, che vi riportiamo qui sotto, ce ne sono anche due di sbloccabili (Donkey Kong Jr. e Tipo Timido) e tutti si dividono in tipologie che non hanno comunque bisogno di essere spiegate visto che sono molto intuitive.

Versatile: Mario e Luigi

Mario e Luigi Tecnico: Peach, Daisy, Waluigi, Toad e Tipo Timido

Peach, Daisy, Waluigi, Toad e Tipo Timido Veloce: Baby Mario, Yoshi e Strutzi

Baby Mario, Yoshi e Strutzi Potente: Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Bowser e Wario

Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Bowser e Wario Astuto: Boo e Paratroopa

Ma aspettate perché non è ancora finita! Infatti, collegando il Nintendone al Game Boy Color, era possibile sbloccare altri quattro personaggi, tutti di tipo tecnico, quali Alex, Harry, Kate e Nina.

Un’altra grande eredità, sportiva, del nostro idraulico di fiducia – Retrogaming: Mario Tennis

In seguito questo particolare tipo di avventure sportive sarebbe finito su tutte le console Nintendo, incluse le portatili, arricchendosi ogni volta di qualche elemento in più rispetto al capitolo precedente. Dal Game Boy Color fino al Nintendo 3DS, passando ovviamente per l’Advance, fino al GameCube ed alla Wii, il titolo ha saputo tenere compagnia ad intere generazioni di giocatori ed evolversi sempre verso l’alto.

Questo è ben dimostrato dal recente Aces uscito su Nintendo Switch nell’estate del 2018, oramai quattro anni fa insomma, che è riuscito ad espandere il brand aggiungendo ancora più sfide e persino una storia più solida a questo titolo sportivo.

Inoltre, per gli amanti della nostalgia, ricordiamo che questo titolo per Nintendo 64 è stato anche reso disponibile sulla Virtual Console di Wii e Wii U oltre che sulla mitica console degli anni Novanta. Se poi vi piacciono i titoli sportivi, ma che siano anche scanzonati e perfetti per una serata in compagnia, allora potreste valutare l’acquisto di Nintendo Switch Sports (qui potete trovare la nostra recensione approfondita).

Un titolo da giocare fino all’ultimo set

In conclusione, dove è possibile recuperare questo titolo per rendere ancora più completa la propria collezione? Potete ancora trovare Mario Tennis su eBay oppure all’interno del catalogo dei vari negozi di retrogaming, sia online che offline, a partire dai 20 € in su, ma state sempre attenti alle condizioni della cartuccia ed alle spese di spedizione!

Se poi volete andare sul sicuro e godervelo sia in portabilità che con gli amici, potete sempre farci qualche partita su Nintendo Switch Online all’interno della sezione dedicata al Nintendo 64. Un catalogo che si sta espandendo piano piano, ma che preferiremmo aggiungesse ulteriori giochi in un colpo solo invece che con il contagocce. Speriamo per il meglio comunque.

Se poi volete recuperare altri titoli della Grande N, e non solo, al miglior prezzo di sempre, allora vi consigliamo di cliccare qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo su tuttoteK!