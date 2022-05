ChatIncognitoBot: il bot telegram per chat anonime con ragazze e ragazzi

ChatIncognitoBot è il miglior bot per avere chat anonime su Telegram. Permette di creare chat e conoscere ragazze e ragazzi in incognito, senza svelare la propria identità

ChatIncognitoBot, da molti abbreviato in Chat Incognito e da alcuni chiamato Chat In Incognito, è il più completo bot Telegram di chat random con sconosciuti. Abbiamo deciso di portarlo sul blog perché se ne sente sempre più parlare su Telegram.

Come funzionano le chat in incognito su ChatIncognitoBot

Lo scopo del bot è molto semplice: mettere in contatto due utenti in maniera del tutto casuale e dare loro la possibilità di fare una chat anonima su Telegram senza che le due identità vengano rivelate l’uno all’altro. Da qui il nome ChatIncognitoBot proprio perché si tratta di una chat in incognito su Telegram. La persona con cui stai chattando non ha modo di sapere chi sei e tu non hai modo di sapere chi è lei. Il punto di forza è quello di poter chattare con sconosciuti ed eventualmente conoscere ragazze e ragazzi su Telegram e fare nuove amicizie. Chiaramente è possibile scambiare i propri contatti se sono persone con interessi in comune e sentirsi fuori dall’anonimato del bot.

Tante opzioni: Lingua, Età, Sesso, Distanza

Il menu delle opzioni ci permette di scegliere come dovrà essere l’altro utente con cui verremo abbinati e con cui avremo la chat. Possiamo indicare il sesso e quindi se dovrà essere un ragazzo o una ragazza, il suo range di età, la lingua parlata e infine potremmo dire al bot di dare priorità a ragazzi e ragazze che vivono vicino a noi.

Come si crea una chat anonima con ChatIncognitoBot

ChatIncognitoBot è estremamente intuitivo. Una volta che avviamo il Bot possiamo subito iniziare una chat con uno sconosciuto premendo “nuova chat”. Il bot ci dirà che sta cercando uno sconosciuto random online e di attendere. Appena qualcuno è disponibile la chat ha inizio. A questo punto possiamo salutare e presentarci all’utente sconosciuto con cui andremo a chattare. Se questo utente non ci piace c’è un bottone per passare al prossimo sconosciuto o abbandonare direttamente la chat.

Cosa ci dice il bot sul partner con cui stiamo chattando

Come detto il punto chiave del bot sono chat anonime, quindi ci aspettiamo che non ci riveli mai l’identità del partner e neanche la nostra a lui/lei. Proprio per questo motivo le uniche informazioni che ChatIncognitoBot ci mostra riguardo la persona con cui stiamo chattando sono l’età, il sesso e la distanza. Il bot non dirà la posizione del partner ovviamente, ma solamente i km che vi separano. Inoltre qualora la distanza dovesse essere inferiore al km, per motivi di privacy verrà mostrato un generico ” < 1km”.

ChatIncognitoBot permette di fare chat con ragazze e ragazzi gratis, ma c’è anche la licenza VIP

Il bot è gratuito e si può utilizzare perfettamente senza spendere soldi. Alcune opzioni però, come la scelta del sesso del partner, richiedono la licenza VIP. Ad oggi ci sono due modi per ottenere la licenza VIP con la durata di un anno: invitando 3 amici ad usare il bot o acquistandola per 3€.

Attenti al regolamento

Nel regolamento leggiamo con piacere che è vietato qualsiasi comportamento illegale e il bot incoraggia a segnalarne eventuali allo staff con il comando /report del bot. Inoltre è vietato lo spam, promozione di truffe e violenza. Tutto ciò leggiamo che verrà punito con il ban dell’utente dal bot.

Vai al sito ufficiale di Chat Incognito Bot.