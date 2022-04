Call of Duty Warzone: annuncio del seguito previsto per quest’anno

Il seguito del battle royale di Activision non è lontano: l’annuncio del successore di Call of Duty Warzone è vicino, secondo il publisher

Gli aggiornamenti di certo non mancano mai per Call of Duty Warzone, ma per il bacino d’utenza tira già aria di seguito: un sentimento, questo, condiviso dalla stessa Activision che sembra pronta a un annuncio ufficiale in merito. Sappiamo già che il sequel è in gestazione presso i talentuosi ragazzi di Infinity Ward, e che arriverà entro l’anno. E siccome si è appena concluso un anno fiscale, era solo questione di tempo prima che le chiacchierate con gli azionisti si dimostrassero foriere di novità per la stampa di settore videoludica. Non potevamo certo mancare a questo tipo di chiamata alle armi.

“Da zero”: l’annuncio ufficioso (ma anche no) del seguito di Call of Duty Warzone

Nell’ultimo rapporto finanziario, Activision (pur astenendosi dai dettagli rilevanti) ha riassicurato che il seguito di Call of Duty Warzone sta venendo costruito “da zero”, alludendo poi a “grandiose innovazioni” e ad altre caratteristiche al centro di un annuncio “più avanti quest’anno”. Se poi il gioco è davvero in dirittura d’arrivo nel 2022 in corso, difficilmente serve specificare che ci potremo aspettare un reveal prima di allora. Per il momento, però, ai fan dovrebbero bastare queste briciole sparpagliate dal publisher per il quale Microsoft sta ancora firmando le carte di adozione.

Ciò che sappiamo basta comunque a mandare in sollucchero tutti gli appassionati del franchise, partendo dal nuovo motore di gioco. “Nuovo” da intendersi nel solo contesto del battle royale, che con il sequel andrà a godere dell’ossatura già stabilita per Modern Warfare 2019. I precedenti leak, se attendibili, hanno già confermato che il gioco sarà uno dei primi ad abbandonare il modello cross-gen. In altre parole, il titolo multiplayer sarà fruibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X, Series S e PC. I dettagli ufficiali si attendono per le prossime settimane e/o mesi. Dita incrociate.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo?