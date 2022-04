Hiyama Kentaro è incinto: la serie tv giapponese disponibile su Netflix

La nuova imperdibile serie tv giapponese, “Hiyama Kentaro è incinto”, disponibile sulla piattaforma Netflix. Un punto di vista paradossale e ironico sui disagi e i cambiamenti della gravidanza

Il cinema dell’estremo Oriente è pronto a sorprenderci ancora; questa volta puntando i riflettori su una serie tv innovativa, ironica e paradossale. Hiyama Kentaro è incinto, questo il titolo della nuova serie giapponese, disponibile dal 21 aprile sulla nota piattaforma Netflix.

Tratto dal manga di Eri Sakai “Hiyama Kentaro’s first pregnancy“; una visione paradossale sulle difficoltà, i cambiamenti e le disuguaglianze sociali; vissuta tutta…al maschile!

Presenti nel cast Takumi Saitoh (scelto per vestire i panni di Hiyama Kentaro), assieme alla giovane Juri Ueno (nel ruolo dell’affascinante e brillante Aki). Insieme ai volti protagonisti, il cast include anche: Mariko Tsutsui; Lily Franky; Ryo Iwamatsu e Kazuya Takashi.

Hiyama Kentaro è incinto: la prospettiva maschile nella società odierna

In un mondo parallelo, Hiyamo Kentaro è un giovane pubblicitario di successo, dotato di grande fascino e talento. Un giorno, dopo una notte di passione vissuta con la seducente giornalista, Aki Seto, scopre di essere…incinto! Sotto shock per la scoperta; Hiyama Kentaro si ritrova a fronteggiare e confrontarsi, con una società fatta di disuguaglianze e pregiudizi.

Non solo nausee, cambiamenti fisici e tempeste ormonali faranno da capolino, quanto il coraggio e la presa di coscienza di una nuova vita che si genera dentro di sé. Il rovesciamento in chiave maschile di un viaggio esplorativo in grado di cambiare il suo immaginario. Un percorso sulla vera conoscenza del significato di paternità, nella società odierna.

Prodotta da Netflix Asia e TV Tokyo, la serie vede la doppia regia di Akoda (vincitore del premio di Miglior Regia allo Shangai International Film Festiva) e Takeo Kikuchi (Miglior regista esordiente ai TAMA Film Awards).

Composta da 8 episodi di 23 minuto ciascuno; sono scritti da Chichiro Amano, Yukiko Sode e Yoshitatsu Yamada.

