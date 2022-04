Call of Duty Vanguard e Warzone: la Stagione 3 arriva il 27 aprile

Buone notizie per tutti gli amanti della serie di Call of Duty, la Stagione 3 arriverà a fine aprile e, a quanto pare, la verità verrà presto a galla

Un pugno di eroi, la Task Force Harpy, si fa strada nella vegetazione con le armi in pugno, per andare al “solito” appuntamento di caccia ai nazisti. Un’azione rapida e letale ci fa capire che, anche nella Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone, voleranno proiettili a non finire. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Call of Duty Vanguard e Warzone: la verità verrà presto a galla nella Stagione 3

A quanto pare la Seconda Guerra Mondiale non sta proprio volgendo al meglio per gli Alleati. Pare infatti che le forze naziste abbiano sganciato delle Bombe Nebula su Parigi, Londra e Mosca, ma indovinate un po’? La festa non è destinata a durare molto, soprattutto se ci si mette di mezzo la Task Force Harpy che è intenzionata a fargliela pagare!

Come recita la intro della Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone, dunque, la Task Force Harpy ha trovato un tesoro di armi prototipo segrete. La verità verrà presto a galla, ma per scoprirla occorrerà attendere ancora un pochino.

Riuscirete a sventare ancora una volta la minaccia nazista che grava sul mondo e ad impedire che la situazione precipiti ancora di più? Finite di mangiare le uova di Pasqua, scegliete i vostri eroi, munizioni alla mano e tenetevi pronti per il più che imminente 27 aprile per scoprirlo!

