Microsoft acquisisce Activision, Blizzard e King

L’impero di Microsoft non accenna a rallentare il passo: ora anche Activision e Blizzard sono sotto l’enorme ombrello in verde del colosso

In quello che sembrava essere un normalissimo martedì di gennaio, come se niente fosse Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Activision e Blizzard. Le due erano parte di una colossale bufera mediatica a causa di quanto emerso recentemente sull’ambiente di lavoro, ed ora la “Grande M” ha optato per un provvedimento di proporzioni disneyane. Si parla di un’acquisizione che aggiungerà del valore considerevole alle già costose azioni della compagnia, in una transazione del valore di 68,7 miliardi di dollari. Naturalmente, questo implica anche che le IP come Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Guitar Hero e molte altre ora hanno una nuova casa.

Il viaggio del Bandicoot da Sony, ad Activision e Blizzard, a Microsoft

Acquisendo Activision, Microsoft non ottiene “solo” Blizzard. Molti talentuosi team di sviluppo si trovano con questo storico acquisto sotto l’ombrello della famiglia di console in verde. Parliamo di Infinity Ward, di Raven Software, di Sledgehammer Games, di Toys for Bob e di Treyarch. Il numero di team di sviluppo di prime parti si alza dunque così a 30, incrementando inoltre le possibilità in qualità di publisher e la presenza nel settore mobile mediante King (Candy Crush, Crash on the Run). Le trattative termineranno entro l’anno fiscale 2023 per il titano di giada.

We’re looking forward to working with our talented, dedicated friends across Activision Blizzard. As a company we’re committed to our journey for inclusion in every aspect of gaming among both employees and players. — Phil Spencer (@XboxP3) January 18, 2022

La transazione è stata concordata da entrambe le parti coinvolte, ed è già stato confermato che una volta concluso il processo di fusione i dipendenti di Activision e Blizzard risponderanno direttamente a Phil Spencer. Quest’ultimo si è già dichiarato “incredibilmente entusiasta” di poter lavorare con tanti talentuosi team di sviluppo. Di sicuro non è entusiasmo mal riposto: al termine delle trattative, Microsoft diventerà la terza compagnia videoludica per introiti, dopo Tencent e Sony. Resta ancora da vedere quali saranno le ripercussioni sui franchise in fatto di esclusività.

