Call of Duty: esclusa l’uscita di un nuovo gioco nel 2023?

Call of Duty è stato un franchise decisamente longevo per Activision: sin dal 2005 è stato possibile vedere l’uscita annuale di ogni nuovo gioco all’interno della serie, e ormai i giocatori erano stati abituati ad aspettarsi ogni autunno una qualche novità da parte della casa videoludica. Anche grazie ai vari studi che lavorano alla saga, tra Infinity Ward, Sledgehammer Games, Treyarch e Raven Software, c’è sempre stata la possibilità di realizzare a rotazione una new entry di anno in anno. Tuttavia, i fan hanno iniziato a notare come questo genere di ritmo stesse danneggiando piuttosto gravemente Call of Duty: non si presentavano più novità interessanti, c’era un costante riutilizzo dell’engine, degli asset, e la poca innovazione apportata nella serie aveva portato molti ad abbandonare il gioco, portandoli a dirigersi verso titoli più freschi. Eppure, secondo un rumor diffuso da Tom Henderson e poi da Jason Schreier, tutto ciò sarebbe sul punto di cambiare a partire dal 2023, portando per la prima volta in 17 anni senza un’uscita di Call of Duty.

Nessun nuovo gioco di Call of Duty in uscita nel 2023

Nelle scorse ore il giornalista e insider Jason Schreier ha voluto rivelare quello che può essere considerata una rivoluzione nell’approccio che Activision avrà nei confronti di Call of Duty e del rilascio dei suoi giochi. Il vociferato Call of Duty Modern Warfare II, poi confermato alcune settimane fa dall’azienda, è comunque previsto per un’uscita nel 2022, ma per quanto riguarda il 2023, apparentemente i giocatori non dovranno aspettarsi nuovi titoli. La decisione sarebbe stata presa a fronte delle vendite deludenti di Call of Duty Vanguard, che non avrebbero dunque raggiunto le aspettative della compagnia appena acquisita da Microsoft. Inoltre, alcune delle motivazioni dietro questo fallimento sarebbero state attribuite anche alla presenza di altri titoli di Call of Duty, causando dunque una “cannibalizzazione” dei nuovi giochi immessi nel mercato.

SCOOP: For the first time in two decades, Call of Duty will skip a year. Activision has delayed 2023's game, made by Treyarch, to 2024, sources tell Bloomberg. It's a shocking move that will have a massive impact on the franchise and the industry. https://t.co/tiozvqB1cE — Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022

In effetti, Call of Duty Warzone continua ad essere uno dei titoli free-to-play più giocati, e anche per questo motivo esso risulta avere molti più giocatori attivi rispetto alla sua controparte “a pagamento”, ovvero Call of Duty Vanguard. Nel frattempo, per il 2023 sarebbero in programma altre novità riguardanti il franchise, tra i quali un nuovo gioco free-to-play realizzato con la collaborazione dello studio Treyarch, e un Call of Duty Warzone in arrivo sui dispositivi mobile. Ad ogni modo, dopo quasi venti anni di uscite annuali, si tratta di un cambio di rotta significativo per gli studi di sviluppo, e che forse potrà dare un attimo di tregua a un mercato già saturo di titoli sparatutto multiplayer.

