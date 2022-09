Call of Duty Warzone 2.0: in uscita a novembre

Call of Duty: Warzone 2.0 non poteva assolutamente mancare nelle librerie degli appassionati della serie e degli sparatutto, per fortuna è già in arrivo a novembre

Call of Duty: Warzone 2.0 sarà dunque un free to play che arriverà, più o meno, nello stesso periodo di Modern Warfare 2. Questo titolo includerà dunque una mappa più grande, ulteriori veicoli e nuove modalità dove voleranno pallottole ovunque! Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine in questo sparatutto in prima persona.

Tutto quello che avete visto in Modern Warfare 2 è stato inserito e riadattato per Call of Duty: Warzone 2.0 che può vantare una nuova mappa tutta sua, ovvero l’esotica Al Mazrah. Tra i nuovi veicoli ci saranno dunque imbarcazioni dotate di torrette, piccole barche per gli spostamenti, elicotteri corazzati con tre porte ed una certa dose di realismo in più.

Realismo che passa soprattutto dai veicoli che potranno subire danni diversificati a seconda delle esplosioni, potranno rimanere senza benzina e quindi bisognerà fermarsi per fare il piano, le gomme potranno bucarsi e quindi andranno sostituite e così via. In ogni caso vi lasciamo qui sotto un tweet ufficiale per tenere sotto controllo la situazione!

Introducing Al Mazrah – the brand-new Battle Royale map for #Warzone2

📈 Built for Next Gen

🟢 New Multi-Circle closure

🛥 Water combat

⚔️ Gulag 2.0

💪 Take on enemies at Strongholds

🔥 Plus more

Where is the squad dropping first? 🪂 #CODNext pic.twitter.com/aShCP7FqAq

— Call of Duty @ #CODNext (@CallofDuty) September 15, 2022