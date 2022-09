Nintendo Switch Online: in arrivo Harvest Moon 64 (ma solo in Giappone)

Nel recente Direct si è parlato anche dei nuovi vecchi giochi in arrivo per il servizio di Nintendo Switch Online, ma sembra che il Giappone avrà un titolo in più rispetto all’Occidente

Durante il recente Direct della Grande N, di cui vi abbiamo già parlato più approfonditamente qui, sono usciti degli annunci bomba. In primis il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero Tears to the Kingdom, Pikmin 4 ed anche i nuovi giochi per il servizio di Nintendo Switch Online. Sembra però che la chicca di retrogaming, ovvero Harvest Moon 64, uscirà solo per il Giappone, ma andiamo avanti con ordine.

Nintendo Switch Online: il Giappone ha un gioco in più

Dei giochi già annunciati per questo servizio ne abbiamo parlato qui, ma pare che il Giappone miri ad avere un dieci perfetto contro al nove che arriverà invece qui da noi. Tra quest’anno ed il prossimo, infatti, il catalogo di Nintendo Switch Online in terra nipponica si arricchirà di un nuovo titolo.

Il gioco in questione sarà Harvest Moon 64, in ogni caso vi lasciamo il trailer di annuncio qui sotto, uscito nel 1999. Una cosa simile era già successa con il capostipite di tale serie, ovvero il capitolo per SNES di pochi anni prima, e con Custom Robo 1 e 2. Due giochi, questi ultimi, che non sono mai usciti qui in Occidente.

Certo, considerando che a breve si potranno rimettere le mani su dei titoli che hanno reso grande il 64 bit di Kyoto non è poi così male, ma così rimane un po’ di amaro in bocca. Speriamo dunque che decidano di “rimediare” presto e consoliamoci con i capitoli più recenti di questa saga, o no?

Comunque sia, mentre aspettiamo di fare un ripasso di retrogaming, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!