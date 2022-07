Call of Duty Modern Warfare 2: secondo un rumor la modalità DMZ non è free-to-play

La modalità DMZ prevista per Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbe non seguire il modello di business che pensavamo, stando a un rumor

La nuova modalità campagna per giocatore singolo e un multiplayer riveduto e corretto non saranno le sole novità di Call of Duty Modern Warfare 2, e i rumor non fanno altro che ricordarci di una protagonista nota con il nome di DMZ. Con un acronimo che indica una zona demilitarizzata (demilitarized zone, da cui DMZ, ndt), questa modalità inedita offre un gameplay PvEvP come si è visto in Escape from Tarkov. Le recenti voci alludevano ad una strategia free-to-play con annesso lancio nel 2023, ma potrebbe non essere questo il caso. A confutare la tesi è Tom Henderson (chi altri?), noto insider.

I mille rumor sulla nuova modalità di Call of Duty Modern Warfare 2: parla Tom Henderson

In un nuovo reportage per TryHardGuides, Henderson ha confutato l’insistenza dei rumor circa la natura free-to-play di DMZ, nuova modalità per Call of Duty Modern Warfare 2. L’insider asserisce che si tratti di “un’altra modalità” e, pertanto, non di un’esperienza a sé stante. A saltare all’occhio è l’affermazione di Henderson circa una modalità che riceverà aggiornamenti in futuro, senza essere “tanto hardcore” quanto Tarkov. Potete trovare qui sotto il tweet con cui l’insider ci ricorda del suo ultimo servizio, qualora vogliate approfondire ulteriormente il discorso.

Modern Warfare 2’s DMZ is not a Call of Duty 2023 Free to Play Title My report via @TryHardGuides https://t.co/dUVsHamKeB — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 4, 2022

Nell’articolo, Henderson ha anche ripetuto il riutilizzo di “più o meno” l’intera mappa di Warzone 2.0. Inoltre, stando alla fonte dell’insider, Activision è ancora intenzionata a lanciare i tre prossimi Call of Duty (anche) su PlayStation. In altre parole, qualunque esponente del franchise dal prossimo titolo al capitolo di Treyarch previsto per il 2024 potrebbe essere contrattualmente legato ai giochi disponibili e, in parte, a quelli non ancora usciti. La sola eccezione è la versione mobile di Warzone, quindi sarà interessante scoprire se in quel caso sarà Xbox a spingere per le dovute promozioni. Per ora, Call of Duty Modern Warfare 2 è previsto il 28 ottobre su Xbox One/Series X/S, PS4, PS5 e PC.

