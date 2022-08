Call of Duty Modern Warfare 2: confermata la beta a settembre per PS5 e PS4

I rumor erano corretti: la beta di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà a settembre, con gli utenti PS5 e PS4 in corsia preferenziale

E per “i rumor” intendiamo praticamente tutti, qualora aveste ancora dei dubbi sulla beta di Call of Duty Modern Warfare 2: i giocatori potranno accedervi a settembre su PS5 e PS4. Non si tratta però di una vera e propria esclusività, bensì di un accesso anticipato. Buone notizie per chi si aspettava diversamente dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, dunque. Nella beta farà anche capolino una mappa inedita, il Gran Premio di Marina Bay, ispirata dalla competizione automobilistica di Singapore. Abbiamo anche delle date precise, se avete già calendario e penna in mano. Pronti a segnare?

La beta di settembre per PS5 e PS4 di Call of Duty Modern Warfare 2

L’accesso alla beta partirà su PS5 e PS4 il 16 settembre per chi dispone dell’early access. Per il resto dell’utenza Sony, si parla invece del 18 del mese, e i test proseguiranno fino al 20. A quel punto, la versione preliminare si prenderà una pausa per poi tornare di prepotenza il 22 e proseguire fino al 26. Questa seconda fase di test coinvolgerà tutte le piattaforme per cui è previsto il gioco. Si aggiungerà infatti il cross-play anche per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Qui sotto potete vedere invece la mappa a cui alludevamo poco fa.

I dettagli su cosa aspettarsi al momento sono scarni, ma sappiamo che saranno disponibili diverse modalità e mappe di svariate dimensioni. Lo showcase del gioco previsto per il 15 settembre saprà svelare di più in merito. Oltre ad un vero e proprio reveal del multiplayer in toto, lo showcase metterà in mostra anche il futuro del franchise, comprese informazioni su Warzone 2 e la versione mobile del predecessore (al momento “Project Aurora”). La mappa inclusa nel video qui sopra sarà disponibile durante i test, per tutte le partite tra due squadre di sei giocatori ciascuna.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di ___? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.