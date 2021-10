Battlefield 2042: trailer mostra tre nuove mappe presenti al lancio

In un nuovo video trailer, DICE ha introdotto tre nuove mappe che saranno disponibili all’uscita di Battlefield 2042

DICE ha appena pubblicato un trailer di tre nuove mappe che faranno da location principali durante il periodo di lancio di Battlefield 2042. Precedentemente sono già stati mostrati alcuni importanti cambiamenti inseriti nel gioco, in conseguenza al feedback ricevuto da parte dei giocatori che hanno provato la beta, scoprendo così un numero davvero considerevole di criticità. DICE ha voluto prendere subito in mano la questione, ed ha anche chiarito il ruolo che avranno gli Specialisti, altra particolarità del titolo che non va giù ad un buon numero di fan tradizionalisti.

Il trailer delle nuove mappe di Battlefield 2042

Le nuove mappe porteranno a maggiore verticalità rispetto ai titoli precedenti, applicabile sia in combattimenti ravvicinati che per quelli più a lunga distanza. Gli assalti effettuati con i veicoli e la distruzione dinamica tra le varie modalità saranno presenti in gran quantità. A proposito di modalità, inizialmente ce ne saranno tre: All-Out Warfare, con partite basate sulla Conquista e Sfondamento, disponibile su sette mappe; Battlefield Portal, che conterrà gli strumenti per costruire delle partite più personalizzate possibile, mediante il Battlefield Builder; infine, la modalità Hazard Zone, introdotta in questo capitolo.

Nel trailer di Battlefield 2042 possiamo vedere le mappe:

Rinnovamento: ambientata nel deserto egiziano, sono visibili una centrale energetica alimentata a pannelli solari da un lato, ed una struttura di ricerca dall’altro. La zona è separata da un muro valicabile attraverso varie entrate e strettoie.

Fuga: ambientata in Antartide, nei pressi di una piattaforma petrolifera posta accanto ad una costa ghiacciata, insieme ad un punto d'osservazione che sovrasta il campo di battaglia. Ci si potrà muovere tra i ghiacciai e le colline gelate attraverso i cavi a cui aggrapparsi per scivolare su e giù, oltre che anche mediante dei ponti di corda e le tute alari.

Abbandono: in un villaggio allagato sulle coste occidentali indiane, il combattimento si focalizzerà tra le strade, lo scheletro di una nave e numerosi container impilati. Il CQC sarà protagonista di questa mappa, attuato all'interno della nave mentre al di fuori di essa la battaglia tra veicoli impervia furente. I giocatori dovranno prestare grande attenzione ai cambiamenti metereologici.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre, e sarà già possibile giocarlo in Early Access a partire dal 12 novembre. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per trovare giochi interessanti a prezzi ribassati.