Battlefield 2042: DICE mostra i cambiamenti che avrà il gioco dopo la beta

La beta di Battlefield 2042 ha lasciato molte perplessità, e pare che DICE abbia avuto modo di intervenire in molti aspetti critici, apportando cambiamenti significativi al gioco

All’interno di un post pubblicato sul sito del nuovo titolo di DICE, il team di sviluppo ha introdotto i cambiamenti che i giocatori dovranno aspettarsi nel gioco, in seguito al feedback ricevuto dalla beta di Battlefield 2042. Argomento importante sono gli specialisti, che debutteranno in questo nuovo titolo. Lo studio afferma di aver compreso le preoccupazioni degli utenti verso l’assenza di gioco di squadra.

A quanto pare, nella beta resa pubblica mancavano numerosi miglioramenti all’interfaccia, dichiarati “vitali per il gioco di squadra”. Il gioco risulterà con dei simboli nella UI più chiari, che evidenzieranno chi avrà bisogno di munizioni o cure, e i bonus dati ai giocatori nello svolgere alcune azioni saranno più evidenti. DICE pensa anche che quando si giocherà con tutti i dieci specialisti nel roster, si avrà un’impressione migliore di questa nuova caratteristica.

I cambiamenti che avrà Battlefield 2042 al lancio del gioco

Lo studio non intende intervenire per quanto riguarda la possibilità di stabilire qualunque tipo di combinazione nei vari specialisti. Nelle prime 4-6 ore di gioco i giocatori avranno accesso a meno gadget sbloccati, e si proverà così l’esperienza tradizionale dei Battlefield nei primi dieci livelli. Verranno ribilanciati le cure e le rianimazioni, per dare più importanza ai medici in battaglia: la rigenerazione della salute impiegherà tempo maggiore prima di attivarsi, necessitando qualcuno con un kit medico o che assuma il ruolo della curatrice Falck. Anche la siringa di quest’ultima è stata migliorata, rendendone più semplice il lancio e più chiaro quando si avrà successo nel curare degli alleati.

Ci sono ulteriori modifiche che verranno apportate nel gioco: un numero maggiore di carri armati in Orbital (da quattro a otto), una riduzione dell’efficacia nello scivolare e nel saltare, e verrà aggiunta la possibilità di superare oggetti in movimento. Sarà reso visibile un indicatore quando vengono lanciate granate, e le animazione di entrata ed uscita sono state accorciate o rimosse; infine, sono state sistemate le porte degli ascensori. Queste erano le informazioni più rilevanti, e all’interno del blogpost di Battlefield 2042 vi sono dei video dimostrativi di alcuni cambiamenti cruciali per una buona riuscita del gioco.

