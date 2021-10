Battlefield 2042: ecco i dettagli su Hazard Zone nel nuovo trailer

Dopo il teaser trailer di ieri, oggi è stata finalmente presentata la tanto anticipata modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, con tanti nuovi dettagli

La modalità Hazard Zone, nonostante il teaser trailer di ieri, era rimasta un elemento sconosciuto ai fan della serie di Battlefield, che con la beta hanno potuto constatare solo le modifiche apportate nel nuovo capitolo Battlefield 2042, senza avere accesso ad altre modalità all’infuori della Conquista. Adesso però è giunto il momento di scoprire cosa è esattamente questa nuova aggiunta alla saga, che, a detta di DICE, prenderà luogo in un posto altamente ostile, non solo per via dei nemici, ma anche per l’ambiente circostante.

I dettagli su Hazard Zone, la nuova modalità di Battlefield 2042

Hazard Zone è stato ripetutamente descritto come un gioco non paragonabile ad un battle royale: in esso, due squadre di giocatori verranno spiegati in varie missioni, dove l’obiettivo non sarà uccidere, ma appropriarsi dei dati presenti nei satelliti prima che qualcuno – o qualcosa- li uccida. Sarà presente un numero minore di giocatori, suddivisi in otto squadre differenti su tutte le console, anche se quelle della scorsa generazione saranno limitate a 24, mentre nella corrente sarà un massimo di 32 giocatori. Non si vincerà rimanendo l’ultima persona in vita, anzi, una partita può essere vinta e terminata anche molto prima che il match si sia concluso per gli altri giocatori.

Addentrandoci nei dettagli riguardanti la modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, presentata in questo nuovo trailer, avremo squadre da quattro membri, che si divideranno nella mappa per trovare i dati, combattendo con altre squadre a caccia dei medesimi. La squadra che ottiene tutti i dati, deve dirigersi al punto di estrazione, situato in un punto casuale della mappa e che appare solitamente a metà match. Ed ecco dove la cosa inizia a farsi interessante: vi sono due sole chance di estrazione, e un’unica squadra potrà salvarsi. La vittoria sarà ottenibile anche nel caso un solo membro della squadra riesca ad arrivare al punto di estrazione.

Prima di accedere alla partita, i giocatori avranno modo di acquistare ed equipaggiare dei gadget attraverso i soldi guadagnati dalle precedenti partite con l’estrazione di data drive, usando la valuta chiamata Crediti Mercato Nero. Inoltre, pianificare la composizione della propria squadra sarà fondamentale per non trovarsi impreparati nelle svariate situazioni, e questo dettaglio è ciò che fa sperare in un buon utilizzo degli Specialisti, altra novità del nuovo capitolo di Battlefield. Ricordiamo che il gioco uscirà il 19 novembre, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e PC.

