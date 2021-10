Battlefield 2042: trailer mostra i nuovi specialisti che arriveranno al lancio

Dopo i vari riscontri dei giocatori nella beta di Battlefield 2042, DICE ha deciso di rivelare gli altri cinque nuovi specialisti in un trailer apposito

In Battlefield 2042, gli specialisti sono uno degli aspetti che hanno più diviso la community di Battlefield. Durante la beta, si è sentita non poco la necessità di porre un limite alla personalizzazione dell’arsenale dei personaggi, o perlomeno una maggiore varietà negli specialisti: infatti, ciò ha anche scatenato numerosi scherni online, poiché le partite erano dominate da giocatori che optavano per il personaggio con il rampino. Ad ogni modo, al lancio di Battlefield 2042, il gioco sarà arricchito da altri cinque specialisti, mostrati in un trailer dedicato.

Il trailer che svela chi sono i nuovi specialisti di Battlefield 2042

Ecco dunque gli specialisti che arriveranno in Battlefield 2042:

Emma “Sundance” Rosier, Assalto: specialista francese, è equipaggiata con una tuta alare, e si librerà per la mappa in terza persona, per poi tornare in prima una volta atterrata. Possiede degli “Esplosivi Intelligenti”, un gruppo di granate speciali che includono delle tipologie anti-scudo, EMP e frammentazione.

specialista francese, è equipaggiata con una tuta alare, e si librerà per la mappa in terza persona, per poi tornare in prima una volta atterrata. Possiede degli “Esplosivi Intelligenti”, un gruppo di granate speciali che includono delle tipologie anti-scudo, EMP e frammentazione. Ji-Soo Paik, Ricognizione: specialista sud-coreana, possiede come gadget uno scanner che evidenzia i nemici attraverso i muri. La sua abilità passiva è un sensore che mostrerà automaticamente i nemici che le spareranno contro.

Dopo aver presentato le donne specialiste, passiamo agli uomini:

Santiago “Dozer” Espinoza, Assalto: specialista messicano, possiede un’abilità passiva che gli consente di ricevere meno danno e curarsi più velocemente se vittima di esplosioni. Porta con se uno scudo balistico che lo protegge dalla testa ai piedi.

specialista messicano, possiede un’abilità passiva che gli consente di ricevere meno danno e curarsi più velocemente se vittima di esplosioni. Porta con se uno scudo balistico che lo protegge dalla testa ai piedi. Navin Rao, Ricognizione: specialista indiano ed hacker. Possiede una veste di combattimento cibernetico, con un computer sul polso che gli permette di scovare nemici vicini. Può inoltre hackerare oggetti, come finestre, piloni ed equipaggiamento nemico (mine, altri gadget).

specialista indiano ed hacker. Possiede una veste di combattimento cibernetico, con un computer sul polso che gli permette di scovare nemici vicini. Può inoltre hackerare oggetti, come finestre, piloni ed equipaggiamento nemico (mine, altri gadget). Constantin “Angel” Anghel, Supporto: specialista romeno, cannone mobile per la squadra. La sua abilità consente di far inviare contenitori speciali che permettono di cambiare l’equipaggiamento sul campo di battaglia. Ha una passiva che permette di rianimare più velocemente i suoi alleati.

Con quelli nel trailer, si hanno dunque un totale di 10 specialisti, che probabilmente in futuro aumenteranno, bilanciando ulteriormente le classi di Battlefield 2042. Ricordiamo infine che, dopo vari posticipi, il gioco uscirà il 19 novembre 2021, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata al sito di Instant Gaming per giochi ad un prezzo ribassato.