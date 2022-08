Scopriamo insieme, con questa breve guida, la lista trofei completa di Yakuza: Like A Dragon, il capitolo dell’amatissimo franchise di SEGA facente parte dei titoli gratuiti del PlayStation Plus di Agosto 2022

L’evoluzione della serie di Yakuza è stata quantomeno bizzarra e speciale, e considerando la mente che ne sta alla base, quella di Toshihiro Nagoshi, non poteva che finire così. Vi abbiamo parlato di Yakuza: Like a Dragon ai tempi, con una recensione più che dettagliata ed esaustiva e che trovate cliccando qui, sottolineando anche e soprattutto quanto la svolta verso un gameplay completamente diverso abbia non solo rinnovato la serie, ma anche svecchiato completamente il suo concept. Recentemente, Yakuza: Like a Dragon è entrato a far parte dei titoli gratuiti del PlayStation Plus di agosto, e per questo abbiamo pensato di riprenderne la lista trofei. Visto che chissà, considerando che è gratis, deciderete di intraprendere l’ardua impresa di platinarlo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Yakuza: Like A Dragon consta di ben 63 statuette totali, di cui 58 di bronzo, 3 d’argento uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come queste, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Yakuza: Like A Dragon. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Yakuza: Like A Dragon, ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la lunga lista delle statuette di bronzo con la prima parte:

Tutto per la famiglia : Hai completato il capitolo 1.

: Hai completato il capitolo 1. Toccare il fondo : Hai completato il capitolo 2.

: Hai completato il capitolo 2. Eroi e cattivi : Hai completato il capitolo 3.

: Hai completato il capitolo 3. Corda e sapone : Hai completato il capitolo 4.

: Hai completato il capitolo 4. Puzza di bruciato : Hai completato il capitolo 5.

: Hai completato il capitolo 5. L’innesco : Hai completato il capitolo 6.

: Hai completato il capitolo 6. I tre ragni : Hai completato il capitolo 7.

: Hai completato il capitolo 7. Lo statista : Hai completato il capitolo 8.

: Hai completato il capitolo 8. Ora si parla : Hai completato il capitolo 9.

: Hai completato il capitolo 9. Illuminazioni : Hai completato il capitolo 10.

: Hai completato il capitolo 10. Il risveglio del drago : Hai completato il capitolo 11.

: Hai completato il capitolo 11. Fine di un’era : Hai completato il capitolo 12.

: Hai completato il capitolo 12. La sorte dei nostri padri : Hai completato il capitolo 13.

: Hai completato il capitolo 13. Passaggio di testimone : Hai completato il capitolo 14.

: Hai completato il capitolo 14. Storie da raccontare : Hai completato 10 storie secondarie.

: Hai completato 10 storie secondarie. Storie da vivere : Hai completato 20 storie secondarie.

: Hai completato 20 storie secondarie. Storie di strada : Hai completato 40 storie secondarie.

: Hai completato 40 storie secondarie. Amici nei bassifondi : Hai portato al massimo il Livello legame con Nanba.

: Hai portato al massimo il Livello legame con Nanba. Amici nella polizia : Hai portato al massimo il Livello legame con Adachi.

: Hai portato al massimo il Livello legame con Adachi. Come una sorella : Hai portato al massimo il Livello legame con Saeko.

: Hai portato al massimo il Livello legame con Saeko. Amici dai volti familiari : Hai portato al massimo il Livello legame con Joon-gi Han.

: Hai portato al massimo il Livello legame con Joon-gi Han. Amici nella banda : Hai portato al massimo il Livello legame con Zhao.

: Hai portato al massimo il Livello legame con Zhao. Amici di lavoro: Hai portato al massimo il Livello legame con Eri.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Yakuza: Like A Dragon, ecco la lista trofei completa!

Continuiamo i trofei di bronzo con il secondo terzo:

Chiacchiere a tavola : Hai visualizzato più di 20 Chiacchiere al tavolo.

: Hai visualizzato più di 20 Chiacchiere al tavolo. Una nuova leggenda : Hai raggiunto il rango part-time Eroe esperto.

: Hai raggiunto il rango part-time Eroe esperto. Un nuovo eroe : Hai raggiunto il rango part-time Eroe leader.

: Hai raggiunto il rango part-time Eroe leader. Drago destato : Hai raggiunto il livello 10 con Kasuga.

: Hai raggiunto il livello 10 con Kasuga. Drago nascente : Hai raggiunto il livello 30 con Kasuga.

: Hai raggiunto il livello 30 con Kasuga. Like a Dragon : Hai raggiunto il livello 50 con Kasuga.

: Hai raggiunto il livello 50 con Kasuga. Ryu Ga Gotoku : Hai raggiunto il livello 70 con Kasuga.

: Hai raggiunto il livello 70 con Kasuga. Un carattere forte : Hai portato al massimo una statistica della Personalità di Kasuga.

: Hai portato al massimo una statistica della Personalità di Kasuga. Superuomo : Hai portato al massimo ogni statistica della Personalità di Kasuga.

: Hai portato al massimo ogni statistica della Personalità di Kasuga. Lavoratore versatile : Hai assegnato a Kasuga tre lavori diversi rispetto a quello iniziale.

: Hai assegnato a Kasuga tre lavori diversi rispetto a quello iniziale. Esperienze di vita : Hai assegnato a Kasuga otto lavori diversi rispetto a quello iniziale.

: Hai assegnato a Kasuga otto lavori diversi rispetto a quello iniziale. Orientamento professionale : Hai assegnato a tutti e quattro i membri del gruppo un lavoro diverso e hai vinto una battaglia.

: Hai assegnato a tutti e quattro i membri del gruppo un lavoro diverso e hai vinto una battaglia. Professionista : Hai portato al massimo il rango di un lavoro.

: Hai portato al massimo il rango di un lavoro. Specialista : Hai portato al massimo il rango di 3 lavori.

: Hai portato al massimo il rango di 3 lavori. Romanzo dei 10 : Hai realizzato 10 oggetti presso il Laboratorio Romance.

: Hai realizzato 10 oggetti presso il Laboratorio Romance. Romanzo della forgia : Hai potenziato al massimo l’equipaggiamento del Laboratorio Romance.

: Hai potenziato al massimo l’equipaggiamento del Laboratorio Romance. Fanatico dei componenti : Hai raccolto oltre 100 componenti.

: Hai raccolto oltre 100 componenti. Accumulatore compulsivo: Hai raccolto oltre 200 componenti.

La terza parte dei trofei di bronzo | Yakuza: Like A Dragon, ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la terza parte:

Voglio essere il migliore, sai : Hai registrato oltre 100 Sujimon nel Sujidex.

: Hai registrato oltre 100 Sujimon nel Sujidex. Gotta catch ‘em all : Hai registrato oltre 200 Sujimon nel Sujidex.

: Hai registrato oltre 200 Sujimon nel Sujidex. Più botte per tutti : Hai chiamato 30 volte i Pestamici.

: Hai chiamato 30 volte i Pestamici. Erede della leggenda : Hai completato l’Arena di battaglia di Sotenbori.

: Hai completato l’Arena di battaglia di Sotenbori. Più ricco di Creso : Hai superato i 10 miliardi di yen di capitale con l’azienda di Kasuga.

: Hai superato i 10 miliardi di yen di capitale con l’azienda di Kasuga. Nuova sistemazione! : Hai trasferito l’azienda di Kasuga in un nuovo ufficio.

: Hai trasferito l’azienda di Kasuga in un nuovo ufficio. Potere presidenziale : Hai reso l’azienda di Kasuga la migliore di Yokohama.

: Hai reso l’azienda di Kasuga la migliore di Yokohama. Manager rampante : Hai acquistato più di 10 aziende.

: Hai acquistato più di 10 aziende. Uomo di mondo : Hai giocato a più di 10 minigiochi.

: Hai giocato a più di 10 minigiochi. Genio certificato : Hai ottenuto più di 10 certificati presso l’istituto professionale.

: Hai ottenuto più di 10 certificati presso l’istituto professionale. In cima al podio : Hai completato tutte le coppe e le Corse rivale di Dragon Kart.

: Hai completato tutte le coppe e le Corse rivale di Dragon Kart. Latta di classe : Hai completato tutti i tracciati di PedaLatta.

: Hai completato tutti i tracciati di PedaLatta. Non sto dormendo! : Hai guardato tutti i film al cinema senza addormentarti.

: Hai guardato tutti i film al cinema senza addormentarti. Giocare col fuoco : Hai instaurato una relazione intima con più di due personaggi femminili.

: Hai instaurato una relazione intima con più di due personaggi femminili. Eroe del popi-popi : Hai trovato tutte le persone smaniose di farti popi-popi.

: Hai trovato tutte le persone smaniose di farti popi-popi. Scontro sul marciapiede! : Qualcuno è stato investito da una macchina in battaglia.

: Qualcuno è stato investito da una macchina in battaglia. Che spiacevole tesoro: Un verme è strisciato fuori da una cassaforte per la prima volta.

I trofei d’argento | Yakuza: Like A Dragon, ecco la lista trofei completa!

Passiamo ora ai trofei d’argento:

Grazie : Hai completato il capitolo finale.

: Hai completato il capitolo finale. Fac-totum : Hai portato al massimo il rango di 7 lavori.

: Hai portato al massimo il rango di 7 lavori. Realizzatore di sogni: Hai completato l’ultimo dungeon dell’Avventura premium.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Yakuza: Like A Dragon, ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate l’unico trofeo d’oro:

Vittoria del Millennium: Completa la Vera Millennium Tower finale!

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Yakuza: Like A Dragon.

Il nuovo drago: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Yakuza: Like A Dragon.