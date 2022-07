PlayStation Plus Premium: otto titoli Yakuza in arrivo

Sony ha annunciato che sono addirittura otto i titoli della serie Yakuza che entreranno a far parte del PlayStation Plus Premium

Il nuovo abbonamento di casa Sony sta cercando di recuperare terreno sull’offerta Microsoft, più consolidata e con molte certezze ottenute durante questi anni, ovvero il Game Pass, ma dobbiamo dire che essendo uscito da relativamente poco non si sta comportando affatto male, con un’offerta che soddisfa più tipi di giocatori e con titoli al suo interno davvero interessanti. Ad aggiungersi a questi nell’offerta PlayStation Plus Premium, a breve ci saranno ben otto titoli della serie Yakuza.

Le serie Yakuza irrompe nel PlayStation Plus Premium

Il primo che farà il suo ingresso nell’offerta Sony è Yakuza: Like a Dragon, che sarà reso disponibile a tutti gli abbonati PlayStation Plus, come parte della line-up di giochi gratis annunciati per agosto, quindi disponibili per tutti e tre i livelli dell’abbonamento. Successivamente, ad agosto, arriveranno per gli abbonamenti Extra e Premium, Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.

Ma non è finita qua perché entro la fine dell’anno entreranno in catalogo anche Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered ed infine anche Yakuza 6: The song of Life sempre per chi ha sottoscritto gli ultimi due livelli dell’abbonamento Sony. Quest’annuncio della società giapponese arriva subito dopo le ormai famose immagini trapelate online grazie al combattente MMA Mikuru Asakura, del prossimo titolo della saga, mentre era in visita presso il team di sviluppo del gioco, e proprio loro, Ryu Ga Gotoku Studio hanno confermato che sono al lavoro su un sequel di Like a Dragon ed a una nuova IP. E voi che ne pensate? Siete felici dell’annuncio di Sony a riguardo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

