Tokyo Game Show 2022: Capcom svela il programma per l’evento

Il prossimo importante evento riguardante il mondo videoludico si avvicina e gli appassionati stanno già facendo il conto alla rovescia. In questo periodo dell’anno sempre caratterizzato da molteplici fiere e manifestazioni dedicate all’industria del videogioco, seguite da moltissimi videogiocatori, Il TGS non è da meno. E proprio per il prossimo Tokyo Game Show 2022 Capcom ha svelato il proprio programma previsto per l’evento (online) che sarà caratterizzato da annunci che i fan attendevano da tempo, ma anche qualche altra indicazione inaspettata.

Capcom al Tokyo Game Show 2022, cosa dobbiamo aspettarci?

Cosa avrà mai preparato Capcom per l’imminente Tokyo Game Show 2022? Cerchiamo di rispondervi nel miglior modo possibile, perché in realtà di carne al fuoco ce n’è abbastanza. Dalla durata complessiva di 50 minuti, l’evento online dell’azienda nipponica includerà un lungo e nuovissimo trailer di Street Fighter 6 oltre a nuovi dettagli sulla modalità World Tour e sul Battle Hub. Exoprimal riceverà un aggiornamento sui propri personaggi ed equipaggiamenti. Mentre potremo scoprire anche cosa conterrà il secondo update gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Ma gli annunci previsti per la manifestazione non sono affatto finiti, visto che Capcom presenterà Resident Evil Village: Gold Edition con uscita prevista per questo autunno che andrà ad aggiungere nuovi contenuti e soprattutto il DLC Shadows of Rose. Infine ci sarà spazio anche per Mega Man Battle Network Legacy Collection, sezione dedicata alle novità in arrivo per questa collezione di giochi riguardanti il personaggio di Mega Man. Per seguire live l’evento Capcom dovremo impostare le sveglie per le 06:00 ore italiane di giovedì 15 settembre 2022. Cosa ne pensate? Siete in attesa del TGS per assistere ai vari annunci? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

